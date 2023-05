Giorni particolarmente convulsi gli ultimi per il gruppo di Amici di Maria De Filippi. La scuola d’arte più celebre d’Italia con dimora nel nostro piccolo schermo, ha dovuto fare i conti con il sempre eterno Covid, che nonostante l’organizzazione mondiale della sanità nelle scorse ore ne abbia decretato il termine del periodo emergenziale, continua a mietere infettati. La consueta registrazione del serale di Amici, solitamente effettuata il giovedi pomeriggio, è stata quindi rinviata di 48 ore e avverrà come noto oggi, con la messa in onda nello slot consueto del sabato sera di Canale 5. Niente diretta dunque per la semifinale 2023 di Amici, diretta che invece è confermata per l’atto finale di questo spettacolo musicale, previsto per domenica prossima 14 maggio 2023 in prima serata su Canal 5. Per quel periodo però non si concluderà solo Amici ma anche Uomini e donne, entriamo nel dettaglio.

Stasera dunque in prime time su Canale 5 scopriremo i finalisti di Amici 2023, il programma che chiuderà la sua fortunata stagione televisiva domenica prossima, dopo aver sbancato nel sabato sera televisivo e aver vinto nella fascia della domenica pomeriggio, con il temibile avversario che è stato anche quest’anno la Domenica in dell’amica Mara Venier. Settimana prossima però, come detto, non si concluderà solamente Amici ma anche un altro importante programma televisivo della Fascino.

Il riferimento è a Uomini e donne, che vivrà settimana prossima l’ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva. Conclusione quindi in anticipo di due settimane rispetto al solito per il varietà di Maria De Filippi campione di ascolti del pomeriggio televisivo. Come è noto infatti nella fascia oraria in cui va in onda, il varietà condotto da Maria De Filippi ha sfondato spesso e volentieri il muro del 30% di share con valori assoluti che hanno pure superato certi dati di prime time, anche delle reti ammiraglie della televisione italiana. La media di quest’anno di Uomini e donne si attesta sul 27% di share, con quasi un televisore su due a quell’ora sintonizzato sul programma condotto da Maria De Filippi nella fascia d’età 15-34 anni, dati che parlano da soli e che fanno la somma gioia di Publitalia.

Probabile che magari al suo posto verrà proposta una versione allungata della telenovela Terra amara. Chiusura stagionale dunque in arrivo settimana prossima per Amici e Uomini e donne. La struttura di Fascino si potrà quindi dedicare completamente alla realizzazione della nuova serie di Temptation island, in onda il mese prossimo nella prima serata di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia.