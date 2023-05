Amici 22 registrazione semifinale 4 maggio 2023 annullata

Sabato 6 maggio 2023 dovrebbe andare in onda la semifinale di ‘Amici 22‘. Il condizionale, in questi casi, è d’obbligo, perché, sul web, dopo l’ultima puntata, sono iniziate a circolare le voci dello slittamento della registrazione di giovedì 4 (e relativa messa in onda al sabato) a causa della positività di alcuni allievi. Il profilo Twitter Amici News che, solitamente, pubblica gli spoiler ufficiali su quello che accade in trasmissione, ha postato una notizia che non piacerà ai fan di ‘Amici’:

Registrazione di giovedì annullata. Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

In attesa di tutte le comunicazioni ufficiali da parte della produzione di ‘Amici’, riportiamo le principali notizie, circolate, su Internet, sulle sorti della prossima puntata di ‘Amici’.

Maddalena e Mattia positivi al Covid?

Il blogger Amedeo Venza ha voluto vederci chiaro sulla vicenda svelando i nomi di chi, a suo dire, avrebbero contratto il virus:

Mattia e Maddalena col covid secondo Venza. Avevamo annunciato Mattia col covid qualche giorno fa.#Amici22 pic.twitter.com/nq6nHaeiAh — AMICI NEWS (@amicii_news) May 1, 2023

“Mattia e Maddalena sarebbero loro i due concorrenti che avrebbero preso il covid! Ma stanno benissimo!”

La mamma di Maddalena smentisce la notizia del fatto che molto probabilmente lei era una delle due persone ad aver il covid.#Amici22 pic.twitter.com/oKton8WR9q — AMICI NEWS (@amicii_news) May 1, 2023

A poche ore dalla pubblicazione della Ig Stories, la mamma della ballerina è intervenuta, sui social, per smentire tutto:

“Ieri Maddy mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”.

Casi di positività al Covid ad Amici 22

Simona Bastiani che, per anni ha fatto parte del pubblico parlante del talent show di Canale 5′, nelle scorse ore, ha lanciato una bomba:

UPDATE: registrazione di 4 Maggio annullata!!!! — occhioallapenna (@simonabastiani) May 2, 2023

“Secondo questa mia amica giornalista la situazione Covid ad #amici22 è questa. Ovviamente, e ce lo potevamo aspettare…ma come faranno ora a gestire questo imprevisto?

I numeri salgono: al momento 4 ragazzi e 10 tecnici”.

+++Annullata la registrazione di #AMICI22 del 4 Maggio+++. Di seguito il messaggio pervenuto agli organizzatori dei gruppi del pubblico: Attenzioneee! Amici di giovedi e' stata posticipata spero di darvi la nuova data il piu' presto possibile grazie! — occhioallapenna (@simonabastiani) May 2, 2023

“+++Annullata la registrazione di #AMICI22 del 4 Maggio+++. Di seguito il messaggio pervenuto agli organizzatori dei gruppi del pubblico:

Attenzioneee! Amici di giovedi e’ stata posticipata spero di darvi la nuova data il piu’ presto possibile grazie!”

Cricca dopo l’eliminazione da Amici 22: “Non sto molto bene”

Il cantante, ultimo eliminato dal serale, ha dovuto rinunciare ad un incontro/raduno con i fan per alcuni problemi di salute:

Anche Cricca non sta tanto bene, la conferma arriva da questo video.#Amici22 pic.twitter.com/KtPBV29Sgu — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

“A malincuore vi devo dire che oggi non ci sono perché non sto molto bene. Meglio che mi riposi, mi riprendo in velocità. Recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma appena mi riprendo, riorganizziamo tutto. Grazie e scusate ancora”.