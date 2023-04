Dopo un anno sabbatico, torna sui teleschermi italici Temptation island (come da spot oggi lanciato alla ricerca dei protagonisti) l’intrattenimento di Canale 5 prodotto da Fascino e Banijay. Ricordiamo infatti che lo scorso anno è andata in onda Ultima fermata, il varietà che ha tentato di far breccia nei cuori degli estimatori di Temptation island, ma non è scoccata la scintilla ed ecco quindi che in questa stagione torna il format oggetto di questo post con una edizione nuova di zecca.

Come è noto il programma racconta la storia di alcune coppie che vengono “scoppiate” per alcune settimane e messe di fronte alla tentazione rappresentata da alcune donne ed alcuni uomini che dovranno vivere con loro in un villaggio turistico per alcune settimane. Tutte le vicende di queste persone vengono naturalmente registrate da alcune telecamere e raccontate nel corso delle prime serate di Canale 5, attraverso la tecnica del montaggio e del racconto, fatto anche con dei faccia a faccia nel tradizionale momento del “falò”.

Non era ancora certo il periodo di messa in onda di questa nuova edizione di Temptation island. Si era parlato dell’estate, tradizionale periodo di questo programma, ma si era vociferato anche di una messa in onda autunnale. Ebbene Temptation island 2023 andrà in onda ancora in estate, fra giugno e luglio 2023. In autunno, da settembre, come anticipato sempre da queste colonne, il tradizionale appuntamento con il reality show di Canale 5 del lunedì è con una nuovissima edizione del Grande fratello.

Torniamo però a Temptation island 2023, capitolo conduzione. Secondo quanto apprendiamo alla conduzione di questa nuova serie di Temptation island è stato confermato Filippo Bisciglia, storico raccontatore delle gesta delle ragazze e dei ragazzi, scoppiati e rinchiusi nel villaggio turistico di questo programma. Si era parlato di un cambio della guardia alla conduzione di Temptation island 2023, ma evidentemente è prevalsa la linea nel gruppo di comando di questa produzione che “chi lascia la via vecchia per la nuova, sa ciò che lascia ma non sa ciò che trova”.

Evidentemente Filippo Bisciglia garantisce ancora una buona riuscita a questo programma. Appuntamento dunque per l’edizione 2023 di Temptation island da giugno nelle prime serate estive di Canale 5, probabilmente del lunedì, con il buon Filippo Bisciglia.