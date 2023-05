Domenica 7 maggio 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Ancora un pomeriggio festivo con tanti ospiti e tanti temi che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio del settimo giorno della settimana, quello dedicato al riposo dopo le fatiche della settimana.

Si parte subito con la stretta attualità ed un talk dedicato all’incoronazione di Re Carlo. Con Mara sarà in studio per questo talk l’amico Alberto Matano, per una sinergia fra Domenica in e Vita in diretta. Ospiti di questo spazio Vittorio Sabadin, Ilaria Grillini, Simona Izzo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D’Angieri.

Ospite di Mara per una bella chiacchierata sulla sua mamma la figlia di Milva, Martina Corgnati, che ha preso una strada completamente diversa rispetto a quella della madre. Martina è laureata in lettere moderne con percorso artistico e in storia presso l’Università statale di Milano. Martina presenterà a Domenica in il suo libro ‘Milva. L’Ultima Diva’, in cui parla proprio della sua celebre mamma.

Si parla poi del film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”. Si tratta della storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca, due quindicenni che nella Bologna degli anni ’70 prendono una decisione: saranno amici per tutta la vita. Saranno in studio da Mara il regista Pupi Avati, insieme a due dei protagonisti della pellicola, ovvero Edwige Fenech e Lodo Guenzi.

Per la musica ospite di zia Mara la cantante Madame. Poi un’ospite speciale, ovvero il ballerino Ivan Cottini, che si esibirà in una coreografia specialissima insieme alla sua collega Bianca Maria Berardi. Cottini presenterà a Domenica in il suo libro “La danza della farfalla” e da zia Mara racconterà la sua battaglia contro la sclerosi multipla.

Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in al 7 maggio dalle ore 14 con Mara Venier, in diretta naturalmente su Rai1.