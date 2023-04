Il Principe Carlo d’Inghilterra sta per essere formalmente incoronato Re Carlo III, abbandonando così definitivamente lo status di più ‘longevo’ erede al trono della casa reale britannica, dal momento che è diventato re a 73 anni. La cerimonia si svolgerà nell’Abbazia di Westminster sabato 6 maggio 2023 e come tutti i grandi eventi dei Reali di Inghilterra è destinato a catalizzare l’attenzione televisiva del pianeta e non solo dei tanti regni che afferiscono al fu impero britannico.

Carlo d’Inghilterra, principe di Galles, è diventato formalmente re con la morte della madre, la regina Elisabetta II, spirata l’8 settembre 2022 a 97 anni. Con la scomparsa della madre, Carlo è diventato Re, ha assunto il nome di Re Carlo, ha definito il nuovo stemma araldico, ha trasferito il titolo di Principe di Galles al figlio William, primo in linea di successione adesso e pronto a regnare con la moglie Kate – forte di una linea ereditaria che passa attraverso i figli George (10 anni il 22 luglio), Charlotte (che non deve più cedere il posto ai fratelli minori maschi per decisione della bisnonna Elisabetta II e che compie 8 anni il 2 maggio) e Louis (5 anni il 23 aprile), ha fatto della sua seconda moglie, Camilla Shand, la regina d’Inghilterra e non solo del suo cuore (dopo il disastroso matrimonio con Lady Diana Spencer terminato con uno scandaloso divorzio nel 1996 e segnato dalla prematura morte della Principessa Diana nell’agosto del 1997 in un drammatico incidente d’auto nel Tunnel dell’Alma a Parigi)

La cerimonia dell’incoronazione di King Charles III si candida ad essere un ulteriore e importante banco di prova per la comunicazione di Palazzo e della BBC, che il 2 giugno 1953 trasmise per la prima volta in diretta televisiva l’incoronazione della giovane Elisabetta II, uno dei momenti più solenni e riservati della ‘liturgia’ reale. La sacralità riservata all’incontro del sovrano con Dio, che sancisce il ruolo di Capo della Chiesa Anglicana e che si concretizza attraverso l’unzione da parte dell’Arcivescovo di Canterbury, fu all’epoca tutelata non trasmettendo in diretta il momento dell’unzione: vedremo se questo passaggio sarà invece svelato a 70 anni da quella prima volta.

Mentre Buckingham Palace sta organizzando l’evento – tra lista degli invitati, menu ispirato all’ambiente (tema caro al nuovo sovrano), organizzazione delle parate militari e dei festeggiamenti civili -, la BBC sta approntando la sua lunga diretta e con essa tutte le tv del mondo. Vediamo le informazioni disponibili finora sulla programmazione italiana: la Rai c’è, ma ci aspettiamo anche speciali di Tg5 e del TgLa7, come avvenuto per il funerale di Elisabetta II, e anche qualche diretta di Real Time, da sempre attenta agli eventi di casa Windsor, soprattutto i più lieti, come i matrimoni di William con Kate e di Harry con Meghan (e qui si apre un’altra storia…).

Quando c’è l’incoronazione di Re Carlo III

La cerimonia di incoronazione di Re Carlo III si svolge, come detto, sabato 6 maggio, a partire dalle ore 12 (ora italiana, le 11 a Londra) all’Abbazia di Westminster.

Incoronazione di Re Carlo III in diretta su Rai 1

Come accennato, Rai 1 seguirà in diretta la Coronation Ceremony con uno Speciale Tg1 in diretta dalle 11.45 che proseguirà fino alle 15.30. La diretta avrà come unico ‘stacco’ l’edizione del Tg1 delle 13.30.