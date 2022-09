I funerali della Regina Elisabetta II sono stati fissati per lunedì 19 settembre alle 12 ora italiana e si svolgeranno all’Abbazia di Westminister. Saranno, ovviamente, trasmessi in diretta tv anche in Italia, per quanto l’orario sia infausto per i palinsesti di daytime delle principali reti tv, Rai 1 su tutte.

Il pensiero va subito ai funerali di Lady Diana, che si svolsero il 6 settembre 1997 sempre all’abbazia di Westminister, sempre alle 12 ora italiana. Non furono strettamente funerali di Stato, visto che non furono invitati capi di Stato e dignitari stranieri non essendo più la Principessa membro della Famiglia Reale, ma fu seguito il cerimoniale pensato per le esequie della Regina Madre, che morì poi nel 2002 a 101 anni. Quella cerimonia fu seguita in diretta da Rai 1 con uno speciale Tg1 che iniziò alle 10 del mattino e continuò per oltre tre ore (a memoria): il corteo da Kensington Palace a Westiminister Abbey durò un’ora e la cerimonia iniziò alle 12 ora italiana e durò circa 70 minuti. La salma si mosse poi verso Althorp, la tenuta della famiglia Spencer dove Diana fu sepolta. La diretta televisiva fu seguita in tv da circa 31 milioni di persone nel solo Regno Unito, mentre una stima parla di circa 2,5 miliardi di telespettatori in tutto il mondo.

Come seguire i funerali di Elisabetta II in diretta tv?

Contiamo su uno speciale Tg1 che integri l’edizione delle 13.30 e che segua tutte le fasi della cerimonia, certo non breve. Immaginiamo una lunga diretta del Tg4, favorita dall’edizione delle 11.30 e da un palinsesto certo meno rigido dell’ammiraglia Rai. Attese ovviamente le coperture di Rai News 24 e Sky Tg24.

Il modo migliore, però, resta quello di collegarsi col sito della BBC, in questi giorni disponibile senza geolocalizzazione, e seguire le loro immagini e il loro commento. Sono loro, del resto, a organizzare televisivamente l’evento.

Elisabetta II, le tappe del suo ultimo viaggio

Domenica 11 settembre: il feretro di Elisabetta II lascia Balmoral – dove è rimasto da martedì nella sala da ballo del Castello per permettere alla Famiglia e ai membri della Casa Reale di porgerle l’ultimo saluto – alle 11 (ora italiana) per raggiungere Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo, dove riposerà nella Sala del Trono fino al pomeriggio di lunedì 12 settembre.

Lunedì 12 settembre: nel pomeriggio un corteo accompagna il feretro della Regina dal piazzale del palazzo di Holyroodhouse alla cattedrale di St Giles, sempre a Edimburgo. Il re e i membri della famiglia reale prenderanno parte alla corteo e parteciperanno alla funzione prevista nella cattedrale di St Giles, dove poi il feretro resterà, sorvegliata dalla Royal Company of Archers, per consentire al popolo scozzese di rendere omaggio alla Sovrana.

Martedì 13 settembre: nel pomeriggio la bara partirà da Edimburgo con un aereo della Royal Air Force alla volta di Londra. La bara raggiungerà in auto Buckingham Palace, dove riposerà nella Bow Room.

Mercoledì 14 settembre: la bara sarà portata in corteo su un fusto di carro armato della Royal Horse Artillery della King’s Troop da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster, dove verrà allestita una camera ardente nella Westminster Hall e dove il feretro resterà fino al giorno dei funerali.

La processione che porterà la Regina da Buckingham Palace a Westiminister attraverserà Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards e Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square e New Palace Yard. Dopo l’arrivo della bara alla Westminster Hall, l’arcivescovo di Canterbury, assistito dal reverendo Dr David Hoyle, decano di Westminster, celebrerà una messa alla presenza del re e dei membri della famiglia reale. A quel punto sarà aperta la camera ardente-

Lunedì 19 settembre, giorno dei funerali: la bara sarà portata in corteo dal Palazzo di Westminster all’Abbazia di Westminster, dove si svolgeranno i solenni funerali di Stato, fissati per le 12 ora italiana (le 11 a Londra).

Dopo i funerali, la bara sarà portata in corteo dall’Abbazia di Westminster al Wellington Arch. per poi proseguire verso la Cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, dove si terrà l’ultimo commiato prima della sepoltura.