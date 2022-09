Il risultato di ascolto è stato molto buono, con quasi il 20% di share. Ci riferiamo allo Speciale del Tg5 “Addio Elisabetta” trasmesso da Canale 5 lunedì pomeriggio al posto delle soap che hanno intrattenuto il pubblico in estate durante le vacanze di Uomini e donne. Un dato di ascolto quello dello Speciale Tg5 che non le ha fatte rimpiangere grazie all’ottima conduzione di Cesara Buonamici, assolutamente perfetta e a proprio agio per questo tipo di eventi e ottima raccontatrice ed intrattenitrice in questo campo giornalistico. La sua esperienza, la sua bravura ed il suo aplomb da vera signora del piccolo schermo, ne farebbero sicuramente un volto ideale per raccontare un evento come quello che andrà in scena lunedì prossimo, ovvero i Funerali della Regina Elisabetta II.

Sembrava quindi abbastanza normale e consequenziale che per i solenni Funerali della Regina Elisabetta II in programma lunedì 19 settembre a partire dalle ore 11 (ora locale, le 12 italiane) dall’Abbazia di Westminster fosse ancora Cesara Buonamici ad occuparsi della telecronaca diretta dell’evento, che si annuncia il più visto di sempre. In realtà, secondo alcune indiscrezioni che rimbalzano dalle parti di Cologno Monzese e che abbiamo avuto modo di captare, questo potrebbe non accadere, sarebbe infatti in arrivo una staffetta per il racconto di questo evento. Pare infatti che la conduzione o se preferite la voce principale della telecronaca dei solenni Funerali della Regina Elisabetta II d’Inghilterra sarà quella di un’altra donna, anzi di una prima donna, fra le più rappresentative di casa Mediaset, ovvero Silvia Toffanin,

Sarebbe essere infatti la conduttrice del programma giornalistico patinatissimo di Video News in onda il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5 Verissimo a gestire la telecronaca dei Funerali della Regina Elisabetta II. Dunque per la conduttrice di Verissimo arriva anche questo nuovo impegno televisivo per un evento in diretta e cosi importante come questo, che si annuncia il più visto di sempre. Per quel che riguarda la Rai la telecronaca dell’evento sarà naturalmente a cura del Tg1 e la conduzione dovrebbe essere nelle mani della sua direttrice Monica Maggioni, cosi come è accaduto per l‘Edizione straordinaria del Tg della prima rete Rai in occasione dell’annuncio della morte della Regina Elisabetta II giovedì 8 settembre 2022.