Torna in onda ‘Uomini e donne‘, con una nuova puntata, venerdì 5 maggio 2023. Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda a partire dalle 14.45 circa. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda giovedì 4 maggio 2023, l’attenzione è stata tutta sul trono Classico. In centro studio si è seduta Nicole che ha rimproverato Carlo per non essere andata a cercarla al termine della precedente puntata ma, poi, in camerino, ha baciato Andrea, che aveva raggiunto la tronista per parlare con lei. Successivamente, sono state mostrate le tre esterne dell’altro tronista, Luca. E c’è stato anche bacio con una sua corteggiatrice. Al termine dell’appuntamento, però, ecco le lacrime di Nicole, arrabbiata con i suoi due corteggiatori poiché, secondo lei, poco attenti a conoscerla e preoccuparsi per lei…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 maggio 2023

Spazio al trono over come emerso dalle anticipazioni che vi avevamo dato nei giorni scorsi. Claudio è uscito con Gabriella e i due si sono baciati. In studio, Claudio ha discusso a lungo con Carla, ancora offesa dopo la discussione di ieri. Armando, invece, sta frequentando una nuova dama e la loro prima uscita è andata bene. Armando, inoltre, ha avuto una nuova discussione con Gianni Sperti riguardo il suo lavoro.

Dove vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

