Anche oggi, domenica 30 aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole ha avuto un confronto con Carlo perché la tronista si aspettava che il corteggiatore la raggiungesse in camerino dopo la registrazione di ieri e, invece, a presentarsi, è stato Andrea. Nicole e Andrea sono usciti in esterna e, tra loro, c’è stato un nuovo bacio. Nicole si è arrabbiata con Carlo anche perché quest’ultimo è stato consolato da Roberta del Trono Over con un abbraccio, sempre dopo la registrazione di ieri. In studio, inoltre, Nicole ha discusso con Andrea perché il corteggiatore non ha gradito il fatto che la tronista avrebbe preferito vedere Carlo nel suo camerino. Nicole, durante la discussione, non ha trattenuto le lacrime.

Luca, invece, è uscito in esterna con tre ragazze. La prima è stata Camilla: la corteggiatrice ha cercato più volte il bacio ma il tronista non ha voluto. La seconda, invece, è stata Alice: in questo caso, la corteggiatrice ha parlato del suo passato difficile. La terza, infine, è stata Alessandra: tra Luca e la corteggiatrice è scattato il bacio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Claudio è uscito con Gabriella e i due si sono baciati. In studio, Claudio ha discusso a lungo con Carla, ancora offesa dopo la discussione di ieri.

Armando, invece, sta frequentando una nuova dama e la loro prima uscita è andata bene. Armando, inoltre, ha avuto una nuova discussione con Gianni Sperti riguardo il suo lavoro.

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.