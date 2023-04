Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 aprile 2023: nuova discussione tra Tina Cipollari ed Elio, Nicole bacia sia Andrea che Carlo

Oggi, sabato 29 aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da martedì 2 maggio.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole ha portato in esterna sia Andrea che Carlo. Con entrambi i corteggiatori, è scattato il bacio. Gianni Sperti ha criticato Andrea per il fatto che il corteggiatore non sembra avere particolari reazioni quando vede i baci di Nicole con il suo rivale. Anche in quest’occasione, Roberta del Trono Over ha preso la parola, accusando Nicole di non essere interessata a Carlo ma di usarlo solamente per far ingelosire Andrea. Gianni Sperti ha sottoscritto la suddetta opinione.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita con Giuseppe ma, in studio, i due hanno deciso di porre fine alla loro frequentazione.

Anche Carla e Claudio hanno deciso di smettere di frequentarsi, dopo una discussione al centro studio. Carla ha accusato Claudio di non aver pagato la cena. Il cavaliere ha replicato, affermando che Carla dice cose non corrispondenti al vero. Claudio, nel frattempo, sta conoscendo anche Gabriella e i due hanno deciso di continuare a conoscersi.

Tina Cipollari, invece, ha avuto una nuova discussione con il cavaliere Elio, probabilmente dai toni anche più accesi rispetto a quella andata in onda nei giorni scorsi.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.