Perché Uomini e Donne oggi 24 febbraio 2023 non va in onda

Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, oggi, 24 febbraio 2023, non andrà in onda. Chi si è sintonizzato su Canale 5 per seguire le vicende sentimentali dei tronisti del trono classico, occupato da Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera, e delle dame e dei cavalieri del trono over, quindi, sarà rimasto sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito. Scopriamo i motivi della mancata messa in onda della trasmissione più amata del pomeriggio nella giornata odierna.

Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni puntata 24 febbraio 2023 in diretta:

PERCHÉ UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA?

L’ufficio stampa Mediaset, attraverso l’account ufficiale QuiMdiaset_it, ha confermato che il dating show di Canale 5 non sarà trasmesso, con un nuovo appuntamento, a seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo. I fan dei protagonisti del trono classico e del trono over (che annovera nel parterre volti storici come Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato passando per Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Gemma Galgani, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta), potranno rivedere presto i proprio beniamini in tv. In dubbio, anche il daytime di ‘Amici‘ e le altre trasmissioni legate a Maria De Filippi (‘C’è posta per te’ e lo speciale della domenica del talent show Mediaset).

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di "Uomini e Donne" non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 24, 2023

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA OGGI 24 FEBBRAIO 2023: QUANDO TORNA?

Vista l’immediatezza della notizia, non è stato ancora deciso il ritorno in onda del programma. Appena avremo notizie certe, comunicheremo la nuova data di emissione.

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO TERRA AMARA

A seguito della morte di Maurizio Costanzo e alla cancellazione della puntata odierna, la soap turca ‘Terra amara’ allunga con due nuovi episodi.