Nicole Santinelli: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne (video)

Oggi, sui social ufficiali di ‘Uomini e Donne’, è stata svelata, attraverso un video di presentazione (che trovate Qui), la nuova tronista della stagione 2022 – 23. Si chiama Nicole Santinelli. Ha 29 anni ed è di Roma. Ama gli sport pericolosi, acquatici e l’arrampicata. Adora i motori e guidare. Da bambina era considerata il maschiaccio di casa.

Sta facendo i lavori di ristrutturazione di casa (“E’ un bel casino”). Abita vicino ai genitori (“Mio padre è un bonaccione, ho preso questo suo lato del carattere”). La mamma, invece, le ha insegnato a cucinare (“Uno dei ricordi più belli da bambina è quando, al pomeriggio, preparavamo la crostata di ciliegie”). E’ una buona forchetta.

Tre cose non tollera in un uomo: i bugiardi, i presuntuosi ed i maleducati. Il lavoro rappresenta il lato dinamico del suo carattere. E’ un account manager di un’azienda informatica e cura la parte social marketing di un ristorante della Capitale (“In pratica non mi fermo mai. La mia vita è molto frenetica. Giro come una trottola e questo mi piace tanto”).

Ha un tatuaggio, fatto a 22 anni, con la scritta: “Ciò che non ti uccide può solo renderti più forte”. E’ il motto della sua vita che vale anche in amore. Non ha un prototipo di uomo ma cerca sicuramente un ragazzo educato sul quale poter fare affidamento. E’ un’eterna romanticona e sogna di incontrare l’amore della vita come quello dei suoi genitori, un amore da favola.

Il suo account Instagram è @nicole__santinelli