Nuovo tronista in arrivo a Uomini e Donne! Sui social ufficiali del programma e su Witty TV è stato svelato, attraverso un video di presentazione (che trovate Qui). Il nome non sarà nuovo agli aficionados del quotidiano condotto da Maria de Filippi, si tratta di Luca Daffrè, ex corteggiatore quattro anni fa per Angela Nasti (che non lo scelse). E’ stato presentato durante la registrazione avvenuta domenica 19 febbraio 2023.

Lui stesso ricorda la sua esperienza a Uomini e Donne “L’ultima volta che sono stato in questo studio è stata 4 anni fa. Anche se allora non ho trovato l’amore, non ho mai smesso di crederci. “.

Luca oggi ha 29 anni. Viene da Trento, nella vita fa il Dj e quest’ultimo particolare non è roba da poco: “Sono molto felice di aver fatto della mia più grande passione che è la musica il mio lavoro”. Luca Daffrè è laureato in scienze mototie e quindi “attivo in tutto quello che è il mondo fitness e preparazione fisica.” Ama qualsiasi tipo di sport “in particolare quelli molto dinamici con la tavola”.

Dice di aver cambiato il suo carattere nell’arco di questi quattro anni “Sono molto meno timido ho imparato a non tenermi più niente dentro, a dire quello che penso.” Ritiene di essere una persona molto testarda e ambiziosa “infatti finché non mi riesce una cosa nel migliore dei modi non mollo”

Da cinque anni abita a Milano, dove si è comprato la sua prima casa: “Per me è stato un traguardo molto importante, perché ci sono arrivato con le mie forze”. Non gli manca nemmeno l’arte del tuttofare casalingo :”So stirare, lavare, cucinare… cose molto semplici!”

La famiglia è al primo posto, ammette di emozionarsi quando ci pensa: “Devo veramente tanto alla mia famiglia, ai valori che mi hanno trasmesso, per come mi hanno cresciuto e penso che non smetterò mai di ringraziarli per questo”.

Nel filmato Luca si confida parlando di alcuni momenti di difficoltà vissuti in passato: “Mamma non è stata bene, ha passato un momento della sua vita non felice, che io stesso poi ho vissuto sulla mia pelle.” Evidenzia particolarmente l’affetto che lo lega a lei: “Mamma è una persona un po’ più fragile quindi ha bisogno della mia presenza come io ho bisogno tanto della sua. Mi ha sempre dimostrato di esserci. Grazie mamma.”

L’obiettivo di Luca Daffrè? Cercare una ragazza con valori e con obiettivi nella vita, che non sia superficiale e che non basi tutto sull’apparenza: “perchè nella vita mi è già capitato di incontrarne molte così”. Al suo fianco il neo-tronista vorrebbe avere una ragazza determinata e con carattere, mentre tiene lontane “quelle che se la credono e le strafottenti”. E se da parte di una ragazza ci dovesse essere gelosia, allora per Luca le cose potrebbero complicarsi non poco: “a me più mi opprimi, più cerco di scappare, di evadere”.

Al termine della clip Luca si è augurato di riuscire nell’intento di poter uscire dal programma fidanzato ironizzando sull’esperienza passata a Uomini e Donne: “non fatemi uscire da qui single anche a questo giro!”

Il suo Instagram è @luca.daff