Domenica 19 febbraio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, non c’è stata nessuna scelta da parte dei tronisti di inizio stagione ossia Federico e Lavinia.

Federico, al termine della scorsa registrazione, è andato da Alice e da Carola, nei loro rispettivi camerini. Il tronista ha discusso con entrambe le corteggiatrici. Alice si è detta convinta che Federico sceglierà Carola mentre quest’ultima ha esternato i propri sentimenti tramite una lettera. Federico ha scelto di ballare con Carola e Alice non ha trattenuto le lacrime. Federico ha dichiarato di essere pronto per la scelta finale che si terrà la prossima settimana.

Lavinia, invece, ha portato in esterna solamente Alessio Campoli. In studio, la tronista si è lamentata per il fatto che Alessio Corvino non si è ricordato della festa di San Valentino. Nonostante ciò, Lavinia ha deciso di ballare con lui.

Nel corso della registrazione, è stato presentato anche un nuovo tronista: si tratta di Luca Daffrè, già ex corteggiatore di Uomini e Donne, ex naufrago de L’Isola dei Famosi ed ex fidanzato di Oriana Marzoli, attuale concorrente del GF Vip 7.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Riccardo ha fatto un tentativo con Cristina ma quest’ultima si è rifiutata di iniziare una frequentazione con lui. Cristina ha ribadito il proprio interesse per Armando.

Gemma, invece, ha iniziato una conoscenza con un cavaliere di nome Silvio.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.