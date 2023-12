Uomini e Donne: tre protagonisti del Grande Fratello 2023 papabili tronisti?

Alla ripesa di ‘Uomini e Donne’, dopo la pausa natalizia, i tronisti in carica, Cristian Forti, Brando Ephrikian potrebbero portare a compimento il loro percorso con la tanto attesa scelta. Oltre a Ida Platano, in queste ore, fioccano le autocandidature e le ipotetiche figure che potrebbe occupare, nei prossimi mesi, il trono del dating show di Canale 5.

E, in maniera differente, sono tre protagonisti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’ che hanno avuto già a che fare con la produzione dei programmi di Maria De Filippi. Sono, infatti, stati tra i protagonisti dell’ultima stagione di ‘Temptation Island’, andata in onda la scorsa estate. Si tratta di Mirko Brunetti, Paola Vatiero e Greta Rossetti che, negli ultimi mesi, hanno tenuto incollati migliaia di spettatori, fan del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo con ordine:

Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti tronisti di Uomini e Donne?

Intervistato, questa settimana, dal magazine ‘Chi’, l’ex inquilino del loft di Cinecittà, non ha escluso di tornare alla corte della De Filippi in qualità di tronista:

“Uomini e Donne? Sono sincero, lo farei, magari non subito, ma solo come tronista, non come corteggiatore”

Nelle scorse ore, invece, Amedeo Venza, sul proprio account Instagram, ha raccolto un’indiscrezione che riguarda le due ex fidanzate di Mirko, Greta e Perla, che potrebbero essere addirittura le sue compagne di seduta.

“Greta e Perla potrebbero (se dovessero uscire prima del previsto) sedere sul trono di Uomini e Donne! Un’indiscrezione che sta circolando dietro le quinte del programma”.

Ripetendo, in qualche modo, quello che sta già accadendo nelle ultime registrazioni del trono over. Ida, in un colpo solo, si è ritrovata, nello stesso studio, con l’ex Alessandro Vicinanza, l’ormai ex nemica Roberta Di Padua e l’amico e confidente Armando Incarnato. Un filone collaudato che, sicuramente, renderà ancora più vivace le storie di dame e cavalieri. Sarà anche così per il trono dei giovani?

