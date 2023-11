Greta Rossetti: chi è la fidanzata di Mirko Brunetti del Grande Fratello 2023

Nella scorsa puntata del ‘Grande Fratello 2023’, Mirko Brunetti ha avuto la possibilità di ricucire lo strappo con l’ancora fidanzata Greta Rossetti con cui c’è stata una piccola crisi prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà.

La coppia è nata, qualche mese fa, dopo la comune partecipazione a ‘Temptation island’. Lui fidanzato di Perla Vatiero, lei tentatrice. Alla fine del docureality di Canale 5, sono usciti assieme dal programma. Un’unione fresca ma, a loro dire, duratura, destinata a durare nel tempo. Entrambi, a conferma del loro legame solido, si sono fatti lo stesso tatuaggio.

Conosciamola meglio:

Chi è Greta Rossetti? Instagram, età, lavoro

Greta è nata il 6 novembre 1998 a Melzo, un comune in provincia di Milano, sotto il segno dello Scorpione. Ha 25 anni. Oggi vive a Monza. E lavora come contabile nell’azienda di famiglia. E’ appassionata di sport, moda, cavalli.

Il suo profilo @gre_rossetti conta oltre 469 mila followers.

La reazione di Greta Rossetti all’incontro con Mirko Brunetti del Grande Fratello 2023

Dopo l’incontro di qualche giorno fa, sfociato in baci e promesse importanti fuori dalla casa, Greta è apparsa più serena e felice. Sui social, la ragazza ha condiviso con i fan il suo stato d’animo post incontro con il fidanzato:

“Adesso vi racconto una cosa, perché l’ho fatta proprio adesso. Io parlo con Mirko, cioè parlo da sola con la chat di Mirko e gli racconto ciò che faccio durante la giornata, ormai è un mese che lo faccio tutti i giorni. Questa mattina mentre tornavo da ballare gli ho scritto amore sto tornando, sono andata a ballare, ho fatto questo, quest’altro… e mi fa ridere perché gli ho mandato un altro messaggio dicendogli che mangio il sushi stasera e mi fa ridere perché sembra che parlo da sola, quando uscirà penserà che sono matta… avrà il telefono bloccato per colpa dei miei messaggi. Poi ci sono i miei momenti di down, i miei momenti di up quindi a volte gli dico le cose belle, altre meno, vorrei farvela vedere ma meglio di no… anche perché poi mando vocali, foto, di tutto poverino”.