Perla Vatiero: chi è l’ex fidanzata di Mirko Brunetti del Grande Fratello 2023

Stasera, 13 novembre 2023, nel corso della diciannovesima puntata del ‘Grande Fratello 2023’, è previsto l’ingresso di Perla Vatiero, ormai ex fidanzato di Mirko Brunetti. I due ex fidanzati sono stati protagonisti dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’. Il gieffino e la compagna si sono lasciati dopo il viaggio dei sentimenti. Lui ha intrecciato una relazione con Greta Rossetti che, però, ha subito una battuta di arresto proprio nelle settimane precedenti il suo ingresso nel loft di Cinecittà.

Conosciamo meglio Perla:

Chi è Perla Vatiero? Età, Instagram, lavoro

Perla ha 25 anni, è nata e cresciuta ad Angri (in provincia di Salerno) e ha un e-commerce da un anno. Ai tempi della partecipazione al docureality di Canale 5, conviveva con Mirko a Rieti da 3 anni dopo 5 anni di fidanzamento.

Il suo account Instagram @perla_vatiero conta, ad oggi, oltre 371 mila followers.

La reazione di Greta Rossetti all’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023

Rispondendo ad una curiosità di una propria followers, su Instagram, l’attuale compagna di Mirko ha risposto, in maniera decisa, al possibile confronto a tre sotto le telecamere del ‘GF’:

“Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi ahimè resterò una telespettatrice che è meglio, fidatevi”.

Cosa prova Perla Vatiero per Mirko Brunetti del Grande Fratello 2023?

Solo qualche settimana fa, sui social, Perla ha spiegato, una volta per tutte, il tipo di sentimento che, a distanza di mesi, la lega al suo ex fidanzato

“Assolutamente sì, mi sento meglio con me stessa. Perché io sentivo il bisogno di trasmettere e dire a Mirko ciò che io provo anche se delle cose ce le siamo già detti telefonicamente. Gli volevo fare arrivare il fatto che io gli voglio bene e gliene vorrò sempre bene. Ma soprattutto ci tenevo a farli capire che in quest’esperienza lui dovrebbe aprirsi un po’ di più, cosa che ultimamente non stava facendo. Lui ha tanto da raccontare, sia sulla sua vita personale ma anche proprio della sua persona. E devo dire che sto notando che in quest’ultima settimana lo sta facendo. Lui è una persona che si sta divertendo, è socievole, ironico, sa stare al gioco quindi vedo che comunque un po’ di stimoli glieli ho trasmessi”.