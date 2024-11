Oggi, lunedì 25 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Vediamo cosa succede oggi ai protagonisti del pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

La settimana si è conclusa con lo scontro ‘violento’ tra Gemma e Tina, con l’opinionista che non smette di dare della ‘poco di buono’ alla Dama, che a propria volta ha incolpato l’opioninista, ‘a mezzo stampa’, di averle rovinato tutte le sue relazioni nel programma. Si è tornati anche sulla stucchevole questione Barbara – Gabriele, che dal canto suo sta conoscendo Tiziana, mentre per Barbara sono arrivati Massimo e Roberto, col primo che resta e il secondo che viene rimandato a casa.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 25 novembre 2024

La conoscenza tra Gemma e Fabio ha un terzo incomodo che sembra aver superato la linea: si tratta di Tina, che con le sue allusioni ha stancato la Dama (e un po’ tutti, a dire il vero), tanto da spingere Gemma a mincacciare l’uscita, ma intanto per la Dama e per Fabio sembra arrivare il primo bacio. Ma se hanno deciso per l’esclusiva possono continuare a conoscersi anche fuori dal programma, no?

In arrivo una segnalazione per Alessio.

