La puntata di Uomini e Donne in onda venerdì 22 novembre 2024: cosa succederà nel trono over e classico? Anticipazioni e diretta live dalle 14.45

Oggi, venerdì 22 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Gemma ha scandalizzato tutti a causa della sua nuova esterna con Fabio. È stato trasmesso, infatti, un RVM dove Gemma ha provocato Fabio in modo spinto, togliendosi le calze, bendandolo e facendogli assaggiare panna e il cioccolato.

Sabrina, invece, dopo essere uscita una volta con Francesco, ha deciso di chiudere la frequentazione.

Martina si è vista con Gianmarco per chiarire. Il chiarimento, però, non è servito a tanto poiché il ragazzo non era in studio.

Michele ha discusso con Amal e la ragazza sembra essersi eliminata. Ma sarà così? Intanto Mario ha rifiutato di conoscere due donne scese in studio per lui

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 22 novembre 2024

Dalle anticipazioni sulla prossima puntata, sembra esserci un clima teso in studio. Gemma, infatti, è seccata con Tina perché si sente offesa dalle sue parole e rivela che anche sua sorella trova esagerato il comportamento dell’opinionista. Manco a dirlo scatta l’ennesima accesa discussione tra le due con la dama che, addirittura, ammette di pensare di abbandonare il programma…

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione