Oggi, venerdì 15 novembre 2024, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina è uscita con Ciro e la tronista si è mostrata molto contenta della loro esterna. Gianmarco è tornato in studio ma Martina ha scelto di uscire con un altro corteggiatore arrivato recentemente e non con lui.

Francesca, invece, si è baciata in esterna con Francesco. La tronista ha annullato l’esterna con Gianmarco (non il corteggiatore di Martina ma un altro) e quest’ultimo si è arrabbiato in studio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha discusso a lungo con Tina Cipollari. Gemma ha addirittura minacciato di lasciare il programma perché non riesce più a tollerare le opinioni di Tina che avrebbero ferito anche le sorelle di Gemma. L’opinionista ha attaccato Gemma anche per ciò che ha detto durante la recente intervista concessa a Verissimo, ribadendo che la dama, in passato, è stata l’amante di diversi personaggi famosi.

Fabio, successivamente entrato in studio, ha dichiarato di non dare peso alle parole di Tina, manifestando la volontà di continuare a conoscere Gemma. Maria De Filippi ha anche informato Gemma della presenza di un uomo giunto in studio per lei ma Gemma ha deciso di non conoscerlo.

Gabriele, invece, ha deciso di dare l’esclusiva all’ultima dama che sta frequentando con cui c’è stata anche un’intimità. Barbara voleva uscire con Gabriele dopo aver equivocato un suo invito a prendere un caffè: Gabriele, infatti, intendeva un caffè alla macchinetta presente in studio mentre Barbara pensava ad un’uscita vera e propria.

Successivamente, si è parlato di Vincenzo e Ilaria che sono tornati in studio dopo essere usciti insieme dal programma. Tra loro, le cose proseguono bene. Ilaria ha dichiarato di aver querelato Barbara per una frase offensiva di quest’ultima, detta in puntata.

Si è riaperta, quindi, la discussione relativa alla loro esitazione nel lasciare il programma. Gli opinionisti e Barbara hanno attaccato la coppia, anche se, con Gianni Sperti, alla fine, Vincenzo si è chiarito con una stretta di mano. Ilaria, invece, ha criticato Tina per non averla difesa dopo la frase offensiva di Barbara.

Barbara, poi, ha preso il telefono per mostrare il famoso messaggio di Vincenzo del quale ha parlato spesso in studio. Il messaggio, alla fine, non era nulla di eclatante e Barbara è stata accusata di aver ingigantito tutto.

Da segnalare, il ritorno nel parterre di Gloria.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.