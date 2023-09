Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna con la nuova edizione in onda da oggi pomeriggio, lunedì 11 settembre 2023, con la prima puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando) oltre i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne, puntata 11 settembre 2023: anticipazioni

Nella prima registrazione che risale allo scorso 24 agosto, come abbiamo riportato nelle ore dopo il termine, nel Trono Classico, si presentano i tre nuovi tronisti protagonisti di questa prima parte della stagione. Sono Brando, Cristian e Manuela.

Nel Trono Over si registrano le assenze di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Al contrario, ritroviamo Gemma, Aurora e Roberta e già nel parterre delle dame non sono mancate le prime scintille.

Temptation Island dopo il successo di questa estate, ritorna ad essere spin-off nella prima registrazione. Due coppie si confrontano in studio, sono quella formata da Perla e Mirko, in studio con Igor e Greta e Francesca e Manuel.

Ricordiamo che sia Francesca e Manuel che Perla e Mirko hanno deciso di lasciarsi al falò di confronto. A proposito di Francesca, pare sia in ballo la possibilità di essere la quarta tronista di questa stagione, ma per ora la decisione resta in stand-by. Maria de Filippi ha invitato la ragazza a rifletterci su per capire se è pronta o no ad affrontare l’esperienza e, quindi, cercare nuovamente l’amore.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.