Manuela Carriero: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne 2023 – 24 (video di presentazione)

Oltre a Brando e Cristian, oggi, sui social ufficiali di WittyTv, è stato svelato il nome della prossima tronista di ‘Uomini e Donne’, al via, l’11 settembre 2023, al pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 con Maria De Filippi (Qui, il video di presentazione).

Si chiama Manuela Carriero ed è una vecchia conoscenza delle produzioni Fascino. Ha preso parte, infatti, all’edizione 2021 di ‘Temptation Island’ con l’allora fidanzato, Stefano Sirena. La coppia, alla fine del programma, si è detta addio. La ragazza ha, invece, lasciato il programma con il tentatore Luciano Punzo. La storia d’amore è durata, però, solo qualche mese.

Uomini e Donne Brando: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023 - 24 (video di presentazione)

Conosciamola meglio. Ha 34 anni ed è nata Brindisi (“Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, a maggio, mi sono trasferita a Roma. Sono una ragazza molto introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, iper sensibile e super romantica. Guardo film d’amore, leggo libri d’amore, scrivo lettere d’amore ma alle parole, comunque, preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare”).

Non ha avuto una vita facile ed è cresciuta molto in fretta. La mamma, figlia unica, proveniente da una famiglia molto ricca ha rinunciato alle proprietà per amore del padre. Ha due sorelle ed un fratello. E’ cresciuta, per un periodo, divisa dagli altri fratelli, in una famiglia affidataria. Dopo diverso tempo, la neo tronista ed i fratelli si sono ricongiunti con i genitori coinvolti in problemi economici (rinunciando, tra l’altro, all’uso dell’acqua calda). Ha iniziato a lavorare a quindici anni come apprendista. Nel frattempo, il padre si è ammalato di cancro. L’uomo ha sposato la compagna solamente quindici giorni prima della sua morte nel 2006 (“Lo vidi trascinarsi verso l’altare”). La madre si è ritrovata vedova a 35 anni con 4 figli e piena di debiti. Dopo due mesi, furono sfrattati e tornarono gli assistenti sociali a portarli via dalla mamma.

A 18 anni, Manuela ha lasciato la comunità iniziando a lavorare, affittando una casa e ottenendo la custodia dei fratelli (“I soldi che guadagnavo mi servivano per pagare l’affitto, le bollette, le spese mediche e mettermi un piatto a tavola. Se mi rimaneva qualcosina, facevo una colletta con mia sorella e portavano qualche regalino ai nostri fratellini”). Qualche tempo dopo, la mamma, guarita dalla depressione, è riuscita ad ottenere un alloggio popolare e l’affidamento dei fratelli più piccoli di 8 e 10 anni.

Nonostante un’esistenza non rosea, la protagonista di ‘Uomini e Donne’ è grata ai genitori (“per avermi donato la vita”) e sogna di incontrare un amore per tutta la vita.