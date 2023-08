Oggi, giovedì 24 agosto 2023, si è tenuta la prima registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre 2023, giorno in cui avrà inizio la nuova edizione del programma.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, sono stati presentati ufficialmente in studio i tre nuovi tronisti, Brando, Cristian e Manuela. Su TvBlog, sono disponibili le tre schede singole di quelli che saranno i protagonisti del Trono Classico di questa prima parte di stagione.

In studio, regolarmente presenti, i due opinionisti storici del programma ossia Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, è da sottolineare l’assenza, per quanto riguarda questa prima registrazione, di Armando e di Riccardo. Gemma, Aurora e Roberta, invece, hanno preso parte alla registrazione durante la quale non sono mancate già le prime discussioni.

Per quanto riguarda l’ultima edizione di Temptation Island, andata in onda quest’estate, infine, due coppie si sono confrontate in studio, in presenza anche del conduttore del programma, Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Perla e Mirko, che si sono presentati in studio rispettivamente con Igor e Greta, e Francesca e Manuel. Per Francesca, non è da escludere un posto come tronista per quanto riguarda questa nuova edizione anche se la conduttrice ha invitato la ragazza a pensarci bene e ad accettare solo quando sarà pronta.

Uomini e Donne: quando inizia la nuova edizione?

La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio lunedì 11 settembre 2023. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.