Temptation Island è un docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5.

Nell’estate 2023, andrà in onda la decima edizione del programma (non considerando la prima edizione andata in onda nel 2005 con il titolo di Vero Amore e le edizioni vip andate in onda nel 2018 e nel 2019).

Anche in quest’edizione, coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati.

Il programma è prodotto da Fascino PGT e Banijay Italia.

Quando inizia Temptation Island 2023?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da lunedì 26 giugno 2023, in prima serata su Canale 5.

Il programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sul sito di Witty Tv.

Quante coppie ci sono a Temptation Island?

Le coppie che prenderanno parte al programma dovrebbero essere 7. Non è esclusa la presenza di coppie vip.

Temptation Island 2023: Gabriela e Giuseppe

La prima coppia presentata ufficialmente è quella composta da Gabriela e Giuseppe. Fidanzati da 7 anni, Gabriela ha deciso di partecipare al programma dopo aver scoperto che il fidanzato si è iscritto di nascosto ad un sito per incontri, utilizzando per sbaglio il numero della fidanzata piuttosto che il suo. Gabriela, per assecondare la gelosia fidanzato, ha sacrificato amicizie, scuola e famiglia.

Chi sono i tentatori di Temptation Island?

I single e le single del programma non sono ancora stati presentati ufficialmente.

Chi presenta Temptation Island?

Per la decima edizione consecutiva, come anticipato da TvBlog, il conduttore del programma sarà Filippo Bisciglia.

Come si chiama la sigla di Temptation Island?

La sigla del programma è la canzone Love the way you lie, canzone di Eminem che vede la partecipazione di Rihanna, contenuta nell’album Recovery.