Mediaset Infinity, cosa vedere in streaming a Maggio 2023: New Amsterdam e le fiction di Canale 5

A Maggio su Mediaset Infinity il pubblico ritrova tutti i volti principali dei canali Mediaset, dai naufraghi dell’Isola dei Famosi fino alle inchieste de Le Iene. La novità più grossa del mese arriva dai Channel a pagamento che si possono aggiungere alla piattaforma. Infatti MGM si trasforma in MGM+ e raccoglie le serie tv lasciate dalla chiusura di Lionsgate (ex Starzplay). Inoltre gratis su Mediaset Infinity è disponibile il cofanetto di New Amsterdam.

Mediaset Infinity Maggio 2023 le novità gratuite

In attesa della quinta e ultima stagione che dovrebbe arrivare a giugno su Canale 5 e Mediaset Infinity in streaming, sulla piattaforma gratuita sono disponibili le prime 4 stagioni di New Amsterdam per ripercorrere tutte le emozionanti storie di Max Goodwin e dei medici dell’ospedale pubblico di New York.

Su Mediaset Infinity si trovano tutti i programmi delle diverse reti Mediaset. Così a maggio si possono seguire le vicende dei ragazzi e delle ragazze della scuola di Amici, ma anche recuperare le puntate delle fiction in onda come Luce dei tuoi occhi 2 e Il Patriarca. Inoltre su Mediaset Infinity arrivano anche le puntate delle diverse serie tv in onda durante il giorno da CSI con un nuovo episodio ogni giorno, Station 19 s.4 con un nuovo episodio il venerdì notte, Chicago PD s.6 e Chicago Fire s.7 con due nuovi episodi ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Mediaset Infinity Maggio 2023 il calcio

Il grande calcio è in streaming su Mediaset Infinity. A Maggio in scena le semifinali di Champions League con martedì 9 maggio su Canale 5 e Mediaset Infinity Real Madrid – Manchester City e martedì 16 maggio Inter – Milan (la semifinale di andata mercoledì 10 maggio è su Prime Video e anche in chiaro su Tv8). Inoltre Canale 5 e Mediaset Infinity mercoledì 24 maggio trasmetteranno in esclusiva la finale di Coppa Italia Inter – Fiorentina.

Maggio 2023 le novità di Mediaset Infinity+

Oltre alla Champions League il canale a pagamento di Mediaset Infinity, Infinity+ con un costo di 7.99 € al mese e la formula esci quando, vuoi include anche un catalogo di film e serie tv. Ogni settimana alcuni film che si trovano a noleggio sulla piattaforma, vengono proposti in modalità premiere disponibili per una settimana. Questa settimana dal 5 all’11 maggio ci sarà Black Adam mentre dal 19 al 25 maggio Me contro te Il Film – Missione Giungla, infine tra il 26 maggio e il 1° giugno Magic Mike – The Last Dance.

Mediaset Infinity Maggio 2023: si accende MGM+

Una grande novità tra i channel di Mediaset Infinity a maggio 2023: MGM si trasforma in MGM+. Il canale avrà un costo di 4.99 € al mese e diventerà la casa delle produzioni Lionsgate e STARZ raccogliendo l’eredità del canale Lionsgate. Così il 12 maggio saranno caricati tutti gli episodi della terza stagione di Power Book II: Ghost. Il 13 maggio, invece, con rilascio settimanale degli episodi, arriverà la terza stagione di The Great la commedia storica sulla vita di Caterina La Grande interpretata da Elle Fanning con Nicholas Hoult nei panni di Pietro.