Prima puntata di Uno Mattina Estate domani, lunedì 28 giugno 2021, a partire dalle 7.10 su Rai 1. Ad aprire il daytime estivo dell’Ammiraglia Rai l’ennesima edizione di uno dei programmi più longevi della tv, da tempo, però, in cerca di un’identità, di una struttura, di un carattere che lo smarchi dall’essere una sorta di rubrica a intermittenza tra le varie – e identiche – edizioni del Tg1 del mattino e che le permetta di tornare a essere un contenitore di racconti e di letture del quotidiano.

Se l’edizione invernale ci ha provato, almeno nelle pagine politiche e in alcuni approfondimenti con Frittella e Giandotti (e ne rivediamo i saluti in chiusura di stagione), l’edizione estiva si trova anche a dover gestire una (ancora) inedita coppia di conduttori come Barbara Capponi – già alla guida della scorsa edizione – e la new entry Giammarco Sicuro, entrambi provenienti dalle redazioni più che dagli studi dell’intrattenimento/infotainment. Un aspetto che, in sé, non è un male, sempre che si decida di fare di UnoMattina (estate o inverno non importa) un approfondimento e non un emotainment, per il quale invece serve mestiere (un altro), empatia, dialogo con il pubblico. La verità è che con i TG già ampiamente emotivi sarebbe quasi ora che si ritrovasse un po’ di asciuttezza nella trattazione delle notizie e nel racconto del quotidiano. Diciamo, però, che la nota stampa che accompagna il debutto di UnoMattina Estate non sembra andare in questa direzione visto che il programma promette

“notizie, approfondimenti, dati e numeri per raccontare la notizia nel suo peso reale e nella sua componente emozionale”.

A rendere il tutto ancora più ‘emozionante’ anche un fuori programma che segna un inizio sicuramente in salita per i conduttori, visto che alla vigilia della prima Sicuro ha scoperto di essere positivo al Covid-19: segno che le misure di controllo nelle sedi Rai funzionano, ma anche segno di un debutto non proprio conforme ai desiderata, visto che là dove la positività dovesse essere confermata, il giornalista inizierà la sua stagione da remoto.

https://www.tvblog.it/post/giammarco-sicuro-positivo-covid-unomattina-estate

Per il resto la struttura del programma ‘promette’ di essere conforme alle precedenti: informazione “in tempo reale“, “strettissima attualità“, spazi dedicati

“alla bellezza del Paese Italia attraverso una serie di itinerari straordinari lungo l’arte, le curiosità, il mistero, il benessere e la qualità della vita”.

Se ogni tanto riuscissimo a guardare anche al di fuori del nostro giardino non sarebbe male. Ma chissà che non sia proprio la coppia Capponi – Sicuro a dare una svolta al racconto del mattino tv su Rai 1: ne avremmo davvero bisogno.