La 35ma edizione di Unomattina volge al termine in una caciara…di saluti. Monica Giandotti e Marco Frittella con la 210° puntata di questa stagione – iniziata lo scorso 7 settembre 2020 – hanno salutato i telespettatori dallo studio provvisorio (il numero 5 di Via Teulada, già di Porta a Porta) che nell’ultima settimana ha accompagnato sia questo programma che Storie Italiane, anch’esso oggi giunto all’ultimo appuntamento.

Come da prassi la coppia dei conduttori attuali ha condotto la cerimonia con il ‘passaggio di consegne’. Nell’ultimo blocco della puntata, attorno alle 9:40, ecco comparire in presenza Barbara Capponi mentre in collegamento da casa sua c’è Giammarco Sicuro. Non trascuriamo proprio questo particolare, l’assenza di Sicuro di fronte alla Giandotti e a Frittella conferma indirettamente la nostra anteprima lanciata 24 ore fa.

Capponi anticipa alcuni ingredienti della versione estiva del contenitore che avrà uno studio e una scenografia totalmente rinnovati:

Siamo pronti! Iniziamo lunedì alle 7:10. Racconteremo questa estate che, speriamo, sia quella del rilancio. Tanti spazi di alleggerimento e racconteremo le emozioni che ci sono mancate: la cultura, l’arte, il cinema e il teatro. Questa è una trasmissione storica di 35 anni che si mantiene su questa sinergia con la redazione del Tg1.

Sicuro: “Passo dall’altra parte della barricata, da inviato a conduttore. Sarà una sfida diversa. Io sono entrato nel 2008 con Buongiorno regione quindi per 6 anni ho lavorato con i turni mattutini, sono abituato alle levatacce“.

In conclusione di programma, via ai saluti e ai ringraziamenti finali alle maestranze dietro le telecamere. Entra un banchetto con 4 bouquet di fiori: “Non è Sanremo ma è Unomattina” grida Monica Giandotti che padroneggia il momento. Prende in mano uno dei tre mazzi e ne regala uno al suo collega che abbraccia, lui pare sorpreso (ma il copione evidentemente è ben chiaro). Nel marasma generale la giornalista presa per mano con Frittella ne porta un altro ad Antonia Varini che ha co-condotto Unomattina per il comparto web e social.

I “grazie” continuano come le cascate a destra e manca, peccato che sia la Giandotti che Frittella si siano dimenticati di rivolgere i più istituzionali per il direttore di Rai 1 Stefano Coletta e del Tg1 Giuseppe Carboni, ci è voluta la voce di un autore che dal fondo dello studio per ricordarlo ai conduttori. La confusione porta il giornalista persino a sporcare la promozione di Unomattina estate sbagliando l’orario di messa in onda: “Lunedì alle 6:40…“, “Alle 7:10!” lo corregge la Capponi.

E a settembre? I palinsesti Rai sono belli che stati presentati, ma sulla nuova conduzione è notte fonda.