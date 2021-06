Rischia di iniziare nel modo peggiore possibile l’avventura di Giammarco Sicuro alla conduzione di Unomattina estate, al via lunedì prossimo su Rai1. Il giovane giornalista, infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, sarebbe positivo al coronavirus.

La positività di Sicuro ha già ostacolato la preparazione della nuova edizione estiva dello storico contenitore di Rai1, visto che il giornalista è stato costretto nelle scorse settimane a lavorare a distanza con i collaboratori, autori compresi. Fino ad oggi Sicuro non sarebbe neanche riuscito mai ad entrare nello studio che da lunedì ospiterà l’edizione estiva di Unomattina. Insomma, una situazione non facile da gestire, anche dal punto di vista emotivo, come facilmente immaginabile.

Soltanto nelle prossime ore, allorquando Giammarco Sicuro conoscerà l’esito di un ulteriore tampone a cui si sottoporrà presumibilmente nella giornata di sabato, si avrà la certezza sulla presenza o meno in studio del giornalista, al debutto assoluto da conduttore dopo una apprezzata carriera da inviato. Se l’esito fosse ancora positivo, Sicuro condurrebbe Unomattina estate collegato da casa, come accaduto ad alcuni volti tv negli ultimi mesi, da Alessandro Cattelan a Monica Giandotti, passando per Carlo Conti. Ricordiamo che al timone di Unomattina estate è prevista una coppia di conduttori; infatti, insieme a Sicuro c’è Barbara Capponi, esperta giornalista del Tg1, che lunedì sarà regolarmente in studio.

A margine, c’è da sottolineare che ancora oggi non si conoscono i nomi dei conduttori della versione autunnale di Unomattina, che domani chiuderà i battenti. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti, ha spiegato che, suo malgrado, anche il prossimo anno ci sarà la tradizionale conduzione binaria in collaborazione del Tg1, al momento appare improbabile la riconferma di Marco Frittella del Tg1, mentre sembra avere più possibilità la già citata Monica Giandotti.