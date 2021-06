Mancano poche ore alla presentazione dei palinsesti della televisione pubblica e giungono alcune indiscrezioni che riguardano il sabato sera della rete ammiraglia della televisione di Stato. Il programma che abbiamo lanciato proprio da queste colonne, quel Da grande ideato e condotto da Alessandro Cattelan e prodotto dalla fida Fremantle, la cui messa in onda era prevista in un primo tempo il mercoledì, si sposta nel palinsesto di Rai1 nella prestigiosa serata del sabato. Secondo le ultime notizie la trasmissione in due puntate che segna il debutto del sempre giovane conduttore di X Factor partirà sabato 18 settembre ed occuperà questo spazio per la sua breve vita che sarà come noto di due emissioni.

Seguiranno, sempre di sabato sera, i due appuntamenti dall’Arena di Verona condotti da Amadeus che al momento hanno come titolo Arena ’60,’70, ’80 (Happy days). Pure questo programma lanciato da queste colonne, un viaggio fra la musica e le canzoni di quel trentennio, potrebbe essere la vera grande rivelazione del prossimo autunno tv. Un grimaldello quello usato da questa trasmissione per permettere al pubblico televisivo di accendere i propri ricordi legati ad alcune delle canzoni più popolari del panorama musicale nostrano.

Ballando con le stelle invece, al momento e sottolineiamo al momento, dovrebbe partire sabato 16 ottobre. Il programma diretto e condotto da Milly Carlucci quindi quest’anno partirebbe molto più avanti rispetto al solito, questo, secondo le voci circolanti, sarebbe dovuto ai ritardi che si stanno registrando di questi tempi rispetto alla definizione del contratto con Rai di Milly Carlucci e ai suoi dettagli, al cui interno dovrebbe esserci anche la conferma dello show musicale Cantante mascherato, che potrebbe andare in onda ad inizio 2022, sempre -più o meno- nella medesima collocazione delle precedenti edizioni.

Sul resto del palinsesto di Rai1 siamo in grado di aggiungere che per la serata del 25 dicembre prossimo venturo ci sarà un Stanotte a Natale condotto da Piero Angela, con la serie Meraviglie, sempre con il figlio del grande Piero Angela, posizionata nel 2022. Tutto il resto è più o meno noto.