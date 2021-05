Da grande con Alessandro Cattelan agguanta il mercoledì di settembre di Rai1

Da grande, il debutto in Rai di Alessandro Cattelan nelle vesti di conduttore è previsto per il prossimo autunno in prima serata su su Rai1. Da queste parti vi abbiamo raccontato per primi come sarà la trasmissione e anche del fatto che in un primo momento la sua messa in onda era prevista per questa primavera ma che, per varie ragioni, tutto è rinviato a settembre.

Ci eravamo anche spinti ad appoggiare detta trasmissione, secondo le informazioni in nostro possesso all’epoca della scrittura di quel post, nella confortevole serata del venerdì. Ebbene, abbiamo detto più volte di come i palinsesti televisivi siano materia mobile, mai ferma. Da grande, il nuovo programma prodotto dalla società esterna Fremantle per conto di Rai1, si è dunque spostato.

Il debutto nelle vesti di padrone di casa di Alessandro Cattelan su Rai1 dunque resta si a settembre, ma non più nella serata del venerdì ma in quella del mercoledì. Saranno dunque due appuntamenti appoggiati ora al mercoledì sera quelli di Da grande sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il compito di Alessandro Cattelan è da far tremare i polsi a chi si trova nelle sue condizioni, quelle cioè di un conduttore abituato ai ritmi, agli ascolti, ai profumi di una televisione come è Sky. Arrivare cioè sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo non significa solo cambiare casacca, ma anche cambiare casa, con mobili differenti, porte diverse, situazioni che strideranno di fronte a ciò cui era abituato prima, anche se la Fremantle (che già produce X Factor) lavorerà per farlo sentire a casa.

Staremo dunque a vedere, l’appuntamento dunque resta fissato per l’autunno di Rai1, nelle serate del mercoledì, per le due puntate di Da grande e vedremo se Alessandro Cattelan è abbastanza grande per condurre sulla prima rete televisiva italiana.