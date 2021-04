Da grande con Alessandro Cattelan a settembre su Rai1

Ne abbiamo parlato da queste parti in anteprima qualche settimana fa. Il riferimento è al nuovo programma Da grande ideato e condotto da Alessandro Cattelan che segna il debutto nelle vesti di conduttore su Rai1 dell’ex giovane promettente presentatore dell’etere televisivo nostrano. In realtà questo è un ritorno in Rai per l’ex conduttore di X Factor, ricordiamo infatti che lui si è fatto conoscere dalle frequenze della televisione di Stato, su Rai2, quando era fra i co-protagonisti di Quelli che il calcio, gestione Simona Ventura.

Su questa trasmissione già vi abbiamo detto, a grandi linee, di cosa si tratta. Sarà un varietà, con alcune tipicità di Rai1, che sotto la direzione di Alessandro Cattelan ospiterà alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, che raggiunta la “maggiore età” e non ci riferiamo ai 18 anni, ma all’età in cui i figli iniziano a diventare grandicelli, si mettono in qualche modo a confronto, per raccontare come sono (o sarebbero) cambiati rispetto ai loro vent’anni. Insomma una specie di seduta collettiva fra quarantenni o giù di lì.

I sogni, le aspettative, i traguardi che si avevano a vent’anni messi di fronte alla realtà di uomini e donne arrivati ai cosi detti “anta“. Il tutto ovviamente declinato in maniera leggera e modellata come una prima serata di intrattenimento, sopratutto sulla prima rete televisiva nazionale, richiede. Sempre da queste colonne vi avevamo detto nei giorni scorsi che il progetto, in un primo tempo appoggiato nella serata del venerdì della tarda primavera 2021, aveva rallentato .

In effetti, stando alle ultime informazioni che abbiamo avuto modo di verificare dopo il post odierno di trash italiano, il programma non andrà in onda questa primavera, ma verrà proposto nel prossimo autunno, sempre nella serata del venerdì e sempre ovviamente su Rai1, precisamente a Settembre, per due emissioni. Il debutto quindi di Alessandro Cattelan in Rai nelle vesti di padrone di casa di una prima serata sulla principale rete della televisione pubblica dovrà attendere alcuni mesi, tempo questo che sarà dedicato per rendere il prodotto ancora più bello.