Alessandro Cattelan sbarca su Rai1 da maggio con Da grande: ecco cosa sappiamo del suo nuovo programma

Tanto tuonò che piovve, poi sulla reale consistenza della precipitazione ci dovremo aggiornare nella prossima primavera. Il riferimento è all’approdo di Alessandro Cattelan in Rai accennato oggi da Dagospia e di cui TvBlog vi da aggiornamenti e dettagli, un approdo tanto voluto dell’amministratore delegato di viale Mazzini Fabrizio Salini che a fine mandato pare sia riuscito nel suo intento tanto agognato (si erano sparse “illo tempore” voci anche di un Cattelan conduttore di Sanremo, poi per fortuna Teresa De Santis affidò il Festival ad Amadeus). Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare infatti Alessandro Cattelan sarà alla guida di una prima serata su Rai1 nel corso della prossima primavera. Questo programma andrà in onda il mese di maggio e si tratterebbe di una idea dello stesso Cattelan.

Il programma poi dovrebbe essere prodotto dalla Fremantle, società a lui molto amica avendo collaborato con lui per tanti e tanti anni nello spettacolo musicale X Factor, trasmesso dalla rete a pagamento Sky Uno, programma questo che Cattelan ha deciso di lasciare, coincidenza, proprio nei mesi scorsi, quando ha annunciato nel corso della finale dell”edizione 2020 la sua decisione. Per altro il nostro non condurrà come noto neppure il suo late show EPCC, sempre dalle frequenze di Sky Uno nel corso di questa stagione, dandogli quindi il tempo di occuparsi di questo nuovo programma per Rai1.

Per altro Alessandro Cattelan ha provato le chiavi della sua nuova (provvisoria ?) casa nelle scorse settimane apparendo sul canale per ragazzi della televisione pubblica Rai Gulp. Cattelan è nato in Rai grazie a Simona Ventura all’interno di Quelli che il calcio, un’era fa sulla seconda rete della televisione pubblica, prima di spiccare il volo nell’etere televisivo italiano grazie alla decisione di dargli la conduzione di X Factor dopo che il programma è passato proprio da Rai2 a Sky Uno. Nel momento di massimo fulgore della sua conduzione a X Factor poi è stato protagonista, insieme a Gianluigi Buffon della prima puntata del poco fortunato programma del sabato sera di Rai1 Dieci cose, condotto da Flavio Insinna e Federico Russo, con tiepidissimi riscontri in termini di ascolto.

TvBlog è in grado anche di aggiungere che il programma in onda al mese di maggio su Rai1 sarà composto da due puntate e verrà collocato nella serata del venerdì, inoltre la trasmissione sarà curata dalla struttura di Claudio Fasulo, attualmente a Sanremo in quanto dirigente responsabile della televisione pubblica dell’attuale Festival della canzone italiana. Il programma si intitolerà “Da grande” e saranno due serate di grande intrattenimento dedicate agli over 40 entrati nell’età della consapevolezza, quella in cui appunto si diventa “grandi”. Nel programma si duetterà, discuterà proprio di questo con grandi artisti e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.