Buone notizie nel quartier generale di Canzone segreta, il nuovo spettacolo di varietà della prima rete della Rai in onda il venerdì sera con la conduzione di Serena Rossi. Dopo le prime due puntate che hanno vinto le rispettive serate, anche se con un calo di ascolti nella seconda tappa del suo viaggio nell’etere televisivo nostrano ed in attesa degli opportuni aggiustamenti in arrivo nella terza emissione di venerdì prossimo, arrivano novità per il nuovo spettacolo della prima rete della televisione pubblica.

Canzone segreta non si concluderà con la quinta puntata, come previsto in un primo tempo, ma proseguirà ancora per una settimana. Ecco dunque che lo spettacolo di varietà in salsa emotainment condotto da Serena Rossi non terminerà come avrebbe dovuto essere venerdì 16 aprile, ma abbasserà le saracinesche sette giorni dopo, ovvero venerdì 23 aprile 2021 con la sesta ed ultima puntata di questa prima serie.

Diciamo prima serie perchè qualora il trend di Canzone segreta proseguirà come accaduto nella prima puntata sarà certamente rinnovato per una seconda serie, sempre per questo periodo dell’anno per il 2022. Certamente con una seconda serie della Canzone segreta verrà confermata alla conduzione del programma la bella e brava Serena Rossi, che nel frattempo avrà co-condotto per tutte e cinque le serate il prossimo Festival di Sanremo, il primo -si spera- dell’era post-Covid.

Per uno spettacolo però che pare decollare, un altro pare invece restare fermo nell’hangar di Rai1. Il riferimento è al varietà Da grande, condotto e ideato da Alessandro Cattelan, la cui messa in onda era prevista proprio nel venerdì sera di Rai1 dopo Canzone segreta, ma che pare al momento in forse, per questioni che sembrano essere non solo editoriali. Vedremo dunque nelle prossime settimane se questo spettacolo prodotto in collaborazione con la Fremantle potrà prendere il via, o se resterà nell’agenda di qualche accorato sponsor dell’ormai ex conduttore di X Factor.