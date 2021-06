UnoMattina Estate si affida alla sola Barbara Capponi per la prima puntata della stagione 2021: come anticipato nei giorni scorsi, Giammarco Sicuro – inviato del Tg1 alla sua prima conduzione in studio e alla sua prima volta nei contenitori di daytime – è positivo al Covid e pertanto non ha potuto essere al fianco della collega per condurre la prima. Per lui solo un collegamento in apertura per una presentazione al pubblico e per permettergli di salutare la platea del mattino di Rai 1. Nessuna conduzione da remoto, quindi, ma solo un saluto in apertura, con la promessa di un nuovo collegamento a fine puntata, in attesa di averlo in studio.

La situazione la spiega lo stesso giornalista, che racconta di come abbia contratto il Covid ormai un mese fa e di come da qualche giorno sia passato anche il periodo di quarantena obbligatoria previsto per legge. Sta ormai conducendo una vita normale, ma le disposizioni aziendali non gli permettono “purtroppo” di entrare in studio. Immaginiamo che serva un altro tampone negativo per poter prendere il suo posto alla conduzione di UnoMattina Estate accanto alla collega Barbara Capponi.

Nel frattempo il timone è nelle solide mani della ‘veterana’, che già la scorsa estate ha avuto il compito – non so quanto il piacere – di condurre il contenitore mattutino di Rai 1. Cosa contenga il programma ‘spezzatino’ del mattino di Rai 1, però, è un’altra cosa. E ne parliamo altrove.

Noi ne approfittiamo, però, per fare a Sicuro i nostri migliori auguri di veloce guarigione e lo aspettiamo in studio: siamo curiosi di vederlo all’opera.