Tu Sì Que Vales vince la serata degli ascolti, Ballando Con Le Stelle resta appaiato. No Other Land torna su Rai3 al 4,5% di Share. I dati Auditel del 15 novembre 2025

Tu Sì Que Vales vince negli ascolti, ma la sfida del sabato sera televisivo resta aperta. La trasmissione di Maria De Filippi ottiene, per un’altra settimana, il gradimento maggiore in termini di percentuale. La concorrenza di Raiuno, però, non demorde: Ballando Con Le Stelle sembra aver preso le misure a Mediaset. Milly Carlucci, considerando anche le sovrapposizioni in ambito numerico e le fasce di pubblico nel corso della serata, ha totalizzato il 26,3% di Share in un computo complessivo che vede prevalere Cologno Monzese su Viale Mazzini per pochi decimi.

La rete ammiraglia di Canale 5 la spunta – sul piano dell’Auditel – con il 26,8% di Share. Una disputa che dimostra come, con il passare delle settimane, il margine tra i due programmi sia sempre più ridotto. Ballando Con Le Stelle, nella fattispecie, ha dimostrato di capire le dinamiche del telespettatore medio garantendo la giusta dose di curiosità attorno a un programma cult. C’era il ritorno in pista di Andrea Delogu, che lo aveva preannunciato con un video, poi la querelle Barbara D’Urso-Selvaggia Lucarelli. Ultima, ma non per importanza: la presenza di Rossella Erra, difesa a spada tratta da Milly Carlucci dopo le polemiche social delle scorse settimane. Senza contare, poi, l’outsider Pierluigi Pardo nei panni di ballerino per una notte.

Tu Sì Que Vales tallonato da Ballando Con Le Stelle

Canale 5 risponde con presenze illustri durante la LipSync Battle di Tu Sì Que Vales: Salvatore Esposito e Max Giusti in primo piano, successivamente l’arrivo di Luca Laurenti ha ricomposto (anche solo per un attimo) il duo con Paolo Bonolis. Cristiano Malgioglio, infine, ha mostrato la propria duttilità catodica passando da Rai a Mediaset terminata l’esperienza con Carlo Conti a Tale e Quale Show, in attesa della versione nip del programma con Nicola Savino.

Su Italia Uno, Biancaneve e il cacciatore totalizza il 4,2% di Share. Leggermente meglio SWAT su Raidue con il 4,6% di Share. 4,5%, invece, per No Other Land su Raitre: il documentario ha catalizzato un certo tipo di pubblico dopo le polemiche sulla cancellazione in palinsesto lo scorso 7 ottobre 2025. La geopolitica entra negli equilibri del piccolo schermo.

Sinner trionfa nel pomeriggio, Scotti meglio di De Martino in access prime time

Su Rete4, Midway non va oltre il 2,8% di Share. In Altre Parole, su La7, arriva al 5,5% di Share. 4Ristoranti si ferma al 2% di Share su Tv8, il canale in chiaro di Sky. Lo supera di un punto Accordi e Disaccordi sul canale Nove: 3% di Share per il programma della Warner Bros Discovery. Sisu – L’immortale, trasmesso su Rai4, arriva al 2% di Share. Mentre Frantic, proposto da Iris, ottiene l’1,8% di Share.

RaiPremium supera di poco l’1% di Share con Diversi come due gocce d’acqua: 1,1% per il canale di Viale Mazzini. La5 sceglie Inga Lindstrom – Segreti e arriva all’1,5% di Share. In access prime time, La Ruota della Fortuna conquista il 25,8% di Share. Affari Tuoi si ferma al 21,8%. Le percentuali dei contenuti iniziano a risalire una volta terminato l’effetto Sinner che, stavolta, con le ATP Finals, ha impattato nel pomeriggio di Rai2: 19,2% di Share in quella fascia oraria. Sinner, televisivamente parlando, vince sempre.