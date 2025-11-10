Andrea Delogu torna in televisione dopo la morte del fratello: le prime parole della conduttrice | VIDEO

Andrea Delogu riprende la sua vita professionale. La conduttrice televisiva si è fermata per qualche giorno in seguito all’improvviso lutto familiare che l’ha colpita. Delogu ha dovuto affrontare un dolore profondo, in relazione alla morte del fratello Evan (18 anni) avvenuta lo scorso 29 ottobre 2025 in seguito a un incidente stradale.

La dipartita del giovane ha cambiato completamente le priorità della presentatrice: lei è impegnata sia con il programma pomeridiano La Porta Magica, sia con Ballando Con Le Stelle. Tutte cose che ha messo in stand-by per vivere il proprio dolore in privato. Le sono arrivati, in queste giornate particolarmente difficili, centinaia di messaggi da amici e colleghi per esprimere solidarietà e vicinanza. Non basta.

Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello

Davanti a un simile lutto occorre fermarsi e ricalibrarsi. Questo ha fatto Andrea Delogu. Un silenzio interrotto oggi, sui social, in occasione del ritorno alla conduzione de La Porta Magica. Un primo piano contrito, la voce piena di commozione: “Ringrazio la Rai per avermi dato la possibilità di uno stop. Ripensare a tutto questo è stato necessario perchè solo con la forza di volontà possiamo trasformare questo dolore in amore per il prossimo”.

Parole toccanti che testimoniano quanto la presentatrice voglia rimettersi in sesto. La vita continua anche se con un pezzo importante della propria esistenza che guarda altrove. Una connessione, quella tra due fratelli, che non svanirà mai. Proprio come la mancanza. Questo ha detto la Delogu in poche parole ma sentite: “Ora – conclude il messaggio ai fan – ripartiamo da dove c’eravamo lasciati. Da qui”.

Il video su Instagram

Una precisazione doverosa prima di ricominciare a fare quello che le riesce meglio: condurre. Il lavoro, in questo caso, è passione ma anche motore per cercare di guardare oltre. Senza dimenticare il resto, sarebbe impossibile, ma quantomeno cercando di onorare al meglio il ricordo e l’amore per una persona cara.

Andrea Delogu, poi, ha ringraziato anche i fan per i messaggi che ha ricevuto: “Ho sentito il vostro affetto – afferma – è stata una certezza in questi giorni difficili”. In pochi istanti dalla condivisione del contributo su Instagram sono arrivate le parole di vicinanza di amici e colleghi anche sotto forma di commenti ulteriori.

Quando tornerà a Ballando Con Le Stelle

La vita professionale di Andrea Delogu riparte. Sabato prossimo sarà anche a Ballando Con Le Stelle. Ripartire per cercare di fare la propria parte. Senza risparmiarsi. Come ha sempre fatto, perchè forse è l’unico modo – effettivamente valido – per avere la possibilità di fare i conti con la nostalgia senza perdere la lucidità. Una presenza consapevole che determina ulteriormente la natura di una professionista.