Pierluigi Pardo ballerino per una notte a Ballando Con Le Stelle: “Pregate per me, non so ballare!” | VIDEO

Pierlugi Pardo è una delle voci più conosciute dell’etere radiotelevisivo. Le sue telecronache su DAZN sono un vero e proprio must del genere, prima era su Sky Sport, ma non è una questione di emittente. Pardo nel tempo è riuscito a farsi apprezzare da tutti sul piccolo schermo, al punto che ha fatto anche qualche programma per il Servizio Pubblico. Come se non bastasse, Pardo è anche la voce de Il Collegio.

Il format sta andando bene, oltre ogni aspettativa, in termini di ascolti da quando l’azienda ha scelto di trasmetterlo in Digital First. Vale a dire soltanto su RaiPlay. Il cambio di assetto ha portato 10 milioni di visualizzazioni e non solo: una crescita costante tra il pubblico Under30 e anche le interazioni social sono in continua ascesa.

Pierluigi Pardo tra radio e tv

Pardo, per chi ancora non lo conoscesse mediaticamente, è sinonimo di qualità. Non soltanto in cabina di commento. Adesso, però, deve scaldarsi e scendere in campo: anzi, in pista. L’uomo, infatti, sarà ospite nella puntata di sabato 15 novembre 2025 di Ballando Con Le Stelle. Il telecronista farà il ballerino per una notte, assistito e allenato da una delle danzatrici del cast. L’allievo e la maestra.

Tutto bene, o almeno così sembrerebbe. Pierluigi Pardo ha preso questa occasione come un grande onore, sul piano televisivo, ma non manca la preoccupazione. Pardo non sa ballare. Questo non è un giudizio tecnico, ma una sintesi di quello che lo stesso cronista ha detto in un video social, postato questo pomeriggio durante l’allenamento in sala prove.

Ballerino per una notte: l’invito a Ballando Con Le Stelle

Un contributo che il telecronista ha voluto dedicare ai fan: “Per voi – sottolinea Pardo – che mi avete sempre criticato per i voti al Fantacalcio, oggi potete vendicarvi. Datemi voi il voto – scherza il conduttore radiofonico – perchè sarò ballerino per una sera e non so neanche da dove si comincia. Pregate per me”. L’atmosfera, prima di salire sulla pista da ballo, è già rovente. Grande curiosità per gli appassionati, vedere Pardo sotto un’altra veste non è cosa da tutti i giorni.

Il telecronista, infatti, è molto riservato: la vita privata la tiene lontano dai social. Qualcosa mostra, ma con moderazione. Quello che gli estimatori sanno è che Pardo sia un ottimo cantante e pianista. Molto spesso, infatti, è stato sorpreso al pianoforte o al microfono per cantare: l’effetto non è come quando commenta un gol della partita di cartello la domenica sera, ma le emozioni sono tante ugualmente. Inoltre il presentatore radiofonico, perchè è anche una presenza fissa su Radio24 con “Tutti convocati”, è un imitatore professionista e si diverte a far ridere amici e colleghi con le sue parodie.

L’appello social: “Pregate per me”

Repertorio apprezzato anche dal pubblico televisivo in alcune puntate del fu TikiTaka, programma Mediaset che il presentatore romano ha portato avanti alcuni anni fa. Passato remoto, il presente è (anche) in Rai: Milly Carlucci lo aspetta. Ballerino per una notte, stavolta al centro del campo – o della pista – c’è lui e non sono ammesse distrazioni. L’occhio dei fan sarà indiscreto, ma presente. Ancor più dopo un appello social come quello del pomeriggio: la serata dirà se le “preghiere” chieste da Pardo saranno andate a buon fine.