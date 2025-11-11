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Jannik Sinner spegne il preserale italiano: è lui il “nemico pubblico” numero uno per Scotti e De Martino

Jannik Sinner cambia i piani a Stefano De Martino e Gerry Scotti: è lui la star da battere, anche in televisione. Quanto incide il “fattore ATP Finals” sul palinsesto generalista.

di Andrea Desideri
Jannik Sinner spegne il preserale italiano: è lui il “nemico pubblico” numero uno per Scotti e De Martino
11 Novembre 2025 13:23

Un susseguirsi di dati, numeri e confronti tra i due protagonisti dell’access prime time. Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna e viceversa. Una sfida che sembra la trama di un romanzo, pur trattandosi di televisione. La rincorsa di Mediaset alla Rai comincia dall’estate scorsa: Scotti arriva a tallonare e superare il gioco dei pacchi dopo una stagione di supremazia in Viale Mazzini.

La concorrenza di Raiuno era debole, poi Cologno Monzese è corsa ai ripari e De Martino ha trovato pane per i suoi denti. Da quel momento sono passati mesi – tra dichiarazioni, cambi di palinsesto e strategia – per cercare di fronteggiare al meglio una sfida televisiva che non sembra arrestarsi.

Sinner tra Scotti e De Martino

Attualmente La Ruota della Fortuna sembra essere in vantaggio rispetto ai punti percentuale ottenuti in relazione ad Affari Tuoi, ma il format Rai tallona notevolmente Canale 5 e il confronto rimane acceso. Almeno fino allo scorso 10 novembre 2025, quando la televisione italiana si è accorta che mesi di dispute sull’argomento non sono servite a nulla. Almeno così sembrerebbe.

Jannik Sinner
Sinner, una risorsa anche in tv – Credits Jannik Sinner Official (TVBlog.it)

Il vero leader del preserale italiano non è né Stefano De Martino, né Gerry Scotti: l’unico vincitore, anche in termini di Auditel, in quella fascia si chiama Jannik Sinner. Il campione di tennis ha altri obiettivi: a lui interessa la disputa sportiva con Alcaraz, ma il tennista altoatesino è un’incognita anche in tv. L’uomo sposta gli equilibri e sembra essere il solo in grado di abbassare i toni di una sfida – sul piccolo schermo – senza quartiere.

Il tennis ruba la scena al preserale

La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, prima di Sinner, viaggiavano sui seguenti punteggi: Gerry Scotti, nelle ultime settimane, si aggirava intorno al 25% mentre Stefano De Martino riusciva a mantenersi sul 23,4% di Share. La differenza tra i due programmi era minima proprio perchè le distanze si sono assottigliate con il passare delle settimane. Ancora difficile ipotizzare tempi e modi di un eventuale sorpasso, ma c’era comunque (nel recente passato) la sensazione che i due format potessero rincorrersi fino a fine stagione. Sinner, con l’impegno alle ATP Finals, ha cambiato tutto.

Scotti commento su De Martino
Scotti e De Martino spiazzati da Sinner -foto raiplay-Mediaset- Tvblog.it

Il tennista ha dimostrato che, quando gioca, in qualunque tipo di impegno, riesce ad alleggerire gli altri programmi. Nella serata del 10 novembre 2025 si interfacciava televisivamente con i due capisaldi del preserale, riuscendo a “smontarli” entrambi: Gerry Scotti, nello specifico, ha perso 1,2 punti percentuale rispetto alle giornate precedenti.

Affari Tuoi, invece, registra un calo di 3,4 punti. L’unica certezza incontrovertibile è che il preserale, per colpa o merito dipende dalla reazione dei telespettatori, incassa il colpo. Rai2, grazie al match delle ATP Finals, ottiene il 10,6% di Share. Il vero argomento, però, resta il tipo di punti percentuale che toglie agli altri.

Outsider del palinsesto

De Martino e Scotti si sono ritrovati al centro di un ciclone sportivo e hanno potuto soltanto cercare di resistere: c’è chi ha retto meglio e chi, al contrario, ha accusato maggiormente il colpo. Quello che conta, però, è che per la prima volta in stagione i due giochi più seguiti hanno dovuto fare i conti con un rischio non calcolato.

Fino a qualche anno fa situazioni simili si venivano a creare con le partite di Champions League o i match della Nazionale. Gli Azzurri di Gattuso continuano a essere uno “schiacciasassi”, almeno in termini di ascolti, le coppe europee (in chiaro) hanno perso appeal rispetto al passato. Ora il vero outsider è diventato il tennis: il campione altoatesino ha polarizzato l’attenzione, anche in termini televisivi, come non accadeva da tempo. L’ingresso a gamba tesa nel preserale ha dimostrato che le strategie si fermano quando bisogna fare i conti con un catalizzatore sociale di tale portata. L’azzurro, con un pallone o la racchetta, fa ancora la differenza.

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