Il finale di stagione del tennis maschile arriva a Torino con i protagonisti della Nitto ATP Finals in campo: ecco dove vederli in diretta, info TV e streaming, e un approfondimento su tutti i match di singolare e di doppio della squadra italiana

ATP Finals di Torino: oggi in campo Sinner e Musetti, dove vederli anche in chiaro in TV | Dirette TV e streaming, come e dove

La finale stagionale del circuito ATP maschile approda a Torino e porta sotto i riflettori i migliori otto giocatori dell’anno e le grandi sfide in programma. In questo contesto, l’Italia avrà molti motivi di interesse considerando la presenza oltre che di Jannik Sinner anche della squadra di doppio Vavassori-Bolelli e di Lorenzo Musetti.

Come e perché partecipa Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti farà il suo debutto alla Nitto ATP Finals come ottavo classificato dopo una stagione in netta crescita: il 23enne italiano ha raggiunto nuovi traguardi nel 2025, e grazie al ritiro di Novak Djokovic che lo ha battuto nella finale di Atene ma che ha preferito fermarsi per rimediare a un acciacco alla spalla, entra nel torneo dei migliori del mondo.

La sua partecipazione assume anche un significato storico: è infatti la prima volta che due giocatori italiani ottengono il diritto a disputare l’evento di fine anno in singolare nella stessa edizione.

Per Musetti, dunque, questa è un’occasione speciale: arrivare in un torneo in cui si giocano non solo punti preziosi per la classifica, ma anche la gloria del “master” di stagione, davanti al pubblico italiano.

ATP Finals, i risultati di ieri

Alexander Zverev ha esordito alla Nitto ATP Finals con una vittoria convincente su Ben Shelton, 6-3 7-6(6). Ma soprattutto Carlos Alcaraz, che sulla carta è ancora una volta l’avversario più atteso verso la vittoria finale di Sinner, ha aperto con un successo: 7-6(5) 6-2 sul Alex de Minaur, scegliendo il momento giusto per lanciare la sua candidatura al titolo.

ATP Finals, oggi Sinner-Auger Aliassime alle 20.30

Jannik Sinner comincia da campione in carica e da uomo simbolo di questa stagione. Il primo ostacolo nel girone Bjorn Borg è Felix Auger-Aliassime, avversario che conosce benissimo e che ha già battuto nelle ultime tre sfide, compresa la finale del recente torneo di Parigi Bercy che ha ulteriormente allungato la sua striscia di successi indoor. Gli scontri diretti sono 3-2 per l’azzurro.

Il tema del match è chiaro: il canadese dovrà togliere tempo a Sinner, cercando di comandare con servizio e dritto, accorciando gli scambi e andando spesso a rete. Jannik, invece, proverà a fare quello che gli riesce meglio su questi campi: tenere altissimo il ritmo da fondo, cambiare improvvisamente diagonale, sfruttare risposta e rovescio per spostare l’avversario e aprirsi il campo.

Sul tavolo c’è molto più di una semplice vittoria all’esordio: Sinner ha bisogno di un grande torneo per restare agganciato alla lotta per il numero 1 di fine anno e sa che ogni partita del round robin pesa come un mini-turno di uno Slam. Il pubblico dell’Inalpi Arena, promette di trasformare il match delle 20.30 in un vero e proprio muro di rumore azzurro.

Per chi guarda da casa, Sinner-Auger-Aliassime è il piatto forte della sessione serale: appuntamento alle 20.30, con diretta tv sui canali a pagamento dedicati al tennis e live streaming sulle piattaforme ufficiali del torneo.

Musetti-Fritz, il debutto delle 14.00

Prima di Sinner, toccherà a Lorenzo Musetti aprire la giornata del torneo di singolare. Il 23enne di Carrara entra per la prima volta nella bolla dorata delle Finals e lo fa partendo subito forte: alle 14.00 sfida Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, una delle certezze assolute su questa superficie.

I precedenti dicono che Musetti sa come far male all’americano: è avanti 3-2 nei confronti diretti, ma l’unica sfida indoor l’ha vinta Fritz in Coppa Davis 2022. Il copione tattico sembra scritto: da una parte la potenza pulita del servizio e del dritto di Taylor, dall’altra la fantasia di Lorenzo, con rovescio a una mano, smorzate, cambi di ritmo e discese a rete per spezzare la linearità degli scambi.

Dal punto di vista fisico Musetti arriva da una settimana intensa, chiusa con la maratona in finale ad Atene contro Djokovic, ma il richiamo di Torino e l’energia del pubblico di casa possono trasformare la stanchezza in adrenalina. Fritz, che qui ha già dimostrato di sapersi muovere come a casa sua, punta moltissimo sulla partenza sprint: nelle sue due precedenti partecipazioni ha sempre vinto il match d’esordio e considera la prima giornata la chiave per il passaggio del girone.

ATP Finals, il torneo di doppio

Le Finals hanno già regalato emozioni azzurre con il successo di Bolelli/Vavassori contro Cash/Glasspool (7-5 6-2), un esordio perfetto che ha infiammato il pubblico e rimesso gli italiani al centro della corsa alle semifinali. Oggi tocca agli altri protagonisti del tabellone chiudere il quadro del girone John McEnroe.

Alle 11.30 aprono la giornata Marcelo Arevalo e Mate Pavic contro Joe Salisbury e Neal Skupski: da una parte una coppia dal servizio devastante e grande presenza a rete, dall’altra due specialisti britannici alla ricerca del primo titolo della stagione ma sempre pericolosi quando possono giocare in condizioni rapide. È il classico match in cui basta un turno di risposta ben giocato per spostare completamente l’inerzia del set.

Nel tardo pomeriggio, alle 18.00, spazio a Harri Heliovaara e Henry Patten contro Christian Harrison ed Evan King. I primi arrivano a Torino sull’onda lunga del titolo conquistato a Parigi Bercy e hanno ancora nel mirino la possibilità di chiudere l’anno da numero 1 di specialità; gli americani, già protagonisti di una grande stagione indoor, hanno l’obiettivo di mettere subito pressione al duo finno-britannico con aggressività in risposta e continuità nei turni di servizio.

Anche il doppio sarà integralmente coperto in tv e streaming insieme al singolare, con collegamenti fin dalla tarda mattinata e un filo diretto che accompagnerà gli appassionati fino alla notte torinese di Sinner.

Dove vedere in TV e in streaming tutte le partite delle Finals di Torino

Per seguire integralmente la giornata di Torino – dai doppi del mattino fino al night match di Sinner – il punto di riferimento principale è Sky che vanta in diretta e in esclusiva tutti gli incontri di singolare e doppio delle Nitto ATP Finals 2025. La programmazione è in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e, per le partite di cartello come Musetti-Fritz delle 14.00 e Sinner-Auger-Aliassime delle 20.30, è prevista anche la copertura su Sky Sport Uno, con studi pre e post gara dedicati.

Gli abbonati avranno a disposizione lo streaming di Sky Go e NOW TV, che propone le Nitto ATP Finals 2025 in diretta con lo stesso palinsesto dei canali lineari e oltre 100 ore complessive di live da Torino.

Accanto alla pay TV c’è poi una ampia finestra in chiaro: la Rai, che detiene i diritti free-to-air ancora per quest’anno oggi propone in serata, alle 20.30 Sinner con la diretta del TG2 ridotta a un brevissimo flash durante il riscaldamento. Diretta anche in streaming su RAI Play.

C’è poi l’ulteriore alternativa di Tennis TV, piattaforma ufficiale dell’ATP Tour: qui tutte le partite di singolare e doppio sono visibili live e on demand, con commento internazionale.