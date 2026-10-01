Ballando Con Le Stelle, Barbara D’Urso sarà in giuria: annuncio ufficiale su YouTube

Barbara D’Urso torna in televisione e lo fa da protagonista. La scorsa stagione ha fatto il suo ingresso in Rai, come concorrente di Ballando Con Le Stelle, i siparietti con Selvaggia Lucarelli hanno portato lo Share della trasmissione su vette inaspettate. Dopo una stagione, il contesto è sempre lo stesso ma Carmelita (come la chiamano gli affezionati) prende il posto della collega in giuria. Lucarelli, infatti, approda a Mediaset.

Il destino, in questo caso particolare, ci ha messo del suo: l’ex volto di punta di Cologno Monzese arriva in Rai dopo un divorzio burrascoso che, a sua volta, spiana la strada all’addio della Lucarelli (la quale in Rai ci è stata dieci anni) verso l’azienda che ha messo la D’Urso in condizione di reinventarsi. Intrecci catodici che hanno poco a che fare con il caso e parecchia attinenza con la strategia televisiva. Restando in tema, D’Urso prende il posto della collega e passa dalla pista alla giuria. Un salto di qualità che consentirà a Carmelita di provare una nuova ebbrezza.

Barbara D’Urso nella giuria di Ballando Con Le Stelle

Lei lo aveva detto: “Sarà un autunno meraviglioso”. Il riferimento a persone o fatti era puramente casuale, nello specifico quel rimando a Ballando e alla nuova stagione c’era ma la sensazione è stata fino alla fine che la trattativa tra le parti non si sbloccasse. Ad anticipare le frizioni tra Rai e D’Urso è stato il cronista Gabriele Parpiglia che ha più volte detto e scritto come la volontà di averla in giuria non fosse stata mai messa in dubbio. Il problema era il cachet. Doveva compiersi l’intesa economica. Si è arrivati, dunque, a un accordo. Anche abbastanza sostanzioso.

La conduttrice, ora giurata del format, però precisa: “Non ho fatto capricci né preteso cachet stellari”. Il punto è che lo ha detto dal suo canale YouTube ufficiale, aperto per l’occasione. All’interno del contratto con Ballando Con Le Stelle dev’esserci anche stata la possibilità e il consenso – da parte dell’azienda di Viale Mazzini – di usare un gancio del genere come contenuto video. Tradotto ancora meglio: la conferma della presenza nel programma, D’Urso, non l’ha data tramite i canali Rai. Lo ha fatto attraverso una piattaforma social che esula dalle risorse di Viale Mazzini costringendo agenzie e organi di stampa a passare per altri canali esclusivi. Un accordo in tal senso dev’esserci stato, determinate iniziative non nascono in maniera spontanea.

Il video su YouTube

È sufficiente andare indietro nella memoria televisiva per ricordare cosa è successo quando Amadeus, con la complicità di Chiara Ferragni, ha fatto una diretta Instagram sul palco dell’Ariston senza accordi precedenti. Un contenzioso che è andato avanti diverso tempo costato anche parecchio in termini economici: “sanzione” divisa equamente tra Sebastiani e Ferragni, come annunciato pubblicamente dai diretti interessati di allora.

Questa è una situazione analoga, su cui però c’è un accordo preciso che fa fede. Altrimenti Barbara D’Urso non sarebbe andata in avanscoperta con il proprio canale tematico e tutto quel che ne deriva. Quindi non ci sono state frizioni tra le parti – questo afferma la conduttrice – ma tempo per trovare la quadra fra aspetti di vario genere ce n’è voluto. Ecco perché l’ingaggio della presentatrice, in veste di giurata, non poteva essere annunciato prima. Motivo per cui, tra le altre cose, Ivan Zazzaroni – altro giudice del programma – ha ricevuto una tiratina d’orecchi nel momento in cui ha spoilerato ad AlaNews l’ingresso della collega nel format prima del tempo.

La nuova stagione del format

È tutta una questione di patti, organizzazione e priorità. Ora sembrerebbe essere tutto pronto per cominciare la nuova stagione di Ballando Con Le Stelle. C’è persino il colpo di scena: Barbara D’Urso entra, Selvaggia Lucarelli esce. Le sorprese tuttavia potrebbero non essere ancora finite. A lasciarlo intendere è proprio Milly Carlucci che, inizia il conto alla rovescia, verso un’edizione dalle premesse più che sostanziose.

I cambiamenti, tra cast, giuria e docenti non sono mancati. Il nuovo studio dalle parti di Saxa Rubra può già vantare capovolgimenti di fronte degni del miglior racconto catodico. In pista, tra l’altro, non è ancora sceso nessuno. Quando le palette cominceranno ad alzarsi, l’atmosfera si farà ancora più calda.