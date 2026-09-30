Tale e Quale Show avrà Ubaldo Pantani come quarto giudice di puntata. Carlo Conti continua a pescare da Discovery in questo inizio di stagione: dopo Fabio Fazio, un altro rappresentante del Tavolo di Che Tempo Che Fa.

Tale e Quale Show, l’asse con Warner Bros Discovery è una certezza: arriva Ubaldo Pantani direttamente dal Tavolo di Che Tempo Che Fa

Tale e Quale Show si prepara a tornare in prima serata. Il cambio giorno, con successivo spostamento al mercoledì sera, non ha inficiato il seguito che la trasmissione ha raccolto negli anni. La presenza di Fabio Fazio, prossimo competitor sul Nove, in giuria ha poi aumentato la curiosità del pubblico che – nella serata d’esordio – ha guardato più volentieri del solito il programma stuzzicato dalla curiosità di capire in che modo Fazio si sarebbe comportato. Tre anni di assenza dal Servizio Pubblico non sono pochi, ma la distanza tra le parti (Fazio e la Rai) ormai sembra essere colmata e i vecchi rancori – presunti – hanno lasciato spazio a nuove possibilità.

Restando in tema di occasioni, Carlo Conti ha fatto presente che non esiste alcuna rivalità tra i programmi del conduttore ligure e la televisione di Stato. Sembravano frasi di circostanza, tra cortesia professionale e cordialità televisiva, invece parrebbe essere proprio la realtà dei fatti. Tra Viale Mazzini e Warner Bros Discovery ormai c’è un filo rosso da non sottovalutare. Fabio Fazio, a partire dal mese di ottobre, sfiderà Tale e Quale Show con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. L’esperimento sul piccolo schermo viene proposto al mercoledì sera. Nel frattempo però Carlo Conti invita al suo show tutti i protagonisti della prossima trasmissione in diretta sul Nove.

Tale e Quale Show pesca ancora da Discovery

A Tale e Quale Show ha aperto Fabio Fazio, ma la passerella di prossimi rivali catodici non è finita. Ora tocca, dopo una settimana di attesa, a Ubaldo Pantani. L’imitatore professionista, oltre che attore pregevolissimo, sarà quarto giudice della puntata. Accanto a Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani. Pantani, tuttavia, lo ritroveremo a partire dai prossimi mercoledì al Tavolo di Che Tempo Che Fa con i suoi personaggi. Uno, nello specifico: la parodia di Lapo Elkann. Si intuisce anche dal promo di riferimento della trasmissione targata WBD.

Quindi la strategia di Carlo Conti e della Rai è chiara: studiare i competitor da vicino portandoli prima come ospiti, in maniera tale da capire ulteriormente a cosa andranno incontro. Una sorta di premessa televisiva che aggiorna, in un certo qual modo, il concetto di concorrenza. Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, tra qualche settimana, si ritroverà ad affrontare Raiuno. Intanto, però, si mostra – un pezzo da novanta alla volta – dalle parti di Viale Mazzini.

Ubaldo Patani quarto giudice di puntata

Doppia risonanza che serve anche alla Rai per dimostrare una certa compattezza, quasi come a voler dire che la concorrenza esiste ma il fronte comune è più utile. Specialmente in un’epoca in cui le piattaforme esterne (Netflix, Prime Video, Paramount, HBOMax) insidiano la generalista con contenuti speciali e abbonamenti sempre più concorrenziali. La generalista fa quadrato attorno alle proprie certezze.

Non importa se occorre, talvolta, soprassedere rispetto alla condizione di concorrenza e rivalità: le percentuali diranno cosa ha funzionato e cosa no, ma intanto persiste la volontà comune di arricchire un’offerta sempre più specifica per fronteggiare un progresso collettivo che sembra inarrestabile. Dunque, un altro pezzo del Tavolo di Che Tempo Che Fa arriva in Rai. C’è posto per tutti, almeno fin quando picchi di interesse e porzioni di palinsesto non la faranno da padroni.