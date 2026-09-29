Alessandro Di Battista torna in televisione dopo il malore: l’ex M5S ospite da Giovanni Floris a DiMartedì

Detto, fatto. Alessandro Di Battista aveva promesso di tornare a raccontare la sua situazione e, oggi, a due settimane dal rientro in Italia dopo un malore accusato in terra cubana e un intervento d’urgenza con annesso ritorno in patria e tanta apprensione, decide di farlo nella trasmissione che gli ha sempre dato spazio. Anche prima di queste giornate convulse e molto particolari. Di Battista, infatti, tornerà da Giovanni Floris. Il contesto è quello di DiMartedì, su La7, una certezza che l’ex M5S aveva dato precedentemente attraverso un video saluto non appena le condizioni di salute sono diventate più rassicuranti.

Un collegamento con la trasmissione dell’emittente di Cairo in cui Di Battista ha spiegato, senza mezzi termini, quanto tempestivo è stato l’intervento della Sanità cubana: “A me i medici cubani hanno salvato la vita – ha sottolineato l’ex M5S – non vedo l’ora di tornare in studio per spiegare tutto quello che ho passato”. Il cronista e cooperante si trovava a Cuba per stilare un reportage commissionato dal Fatto Quotidiano. Realtà editoriale per cui il noto giornalista ha scritto e continua a scrivere. Il giornale diretto da Marco Travaglio, infatti, oltre al programma di Giovanni Floris, è stata (e resta) una delle poche realtà a conoscenza della reale condizione del giornalista.

Alessandro Di Battista ospite a DiMartedì

Sono circolate, nel corso di queste settimane, alcune indiscrezioni e anche qualche fake news circa lo stato di salute dell’uomo. In pochi sapevano e sanno come sta realmente Alessandro Di Battista. Oggi sarà proprio il cronista a mettere un punto a questa intricata vicenda, spiegando come si sente e il percorso che dovrà affrontare. La riabilitazione, infatti, non è finita: “Ogni giorno mi sento meglio e più in forze”, aveva detto l’ex M5S in collegamento con Giovanni Floris poco tempo fa. In video si vedeva benissimo la cicatrice alla testa che testimoniava l’operazione subita dalle parti di Cuba. Passaggio necessario per arrivare alla situazione attuale.

Di Battista, il saluto a DiMartedì dopo il malore: "Tornerò prestissimo" #Dimartedìhttps://t.co/NbrEFPhJjB — diMartedì (@diMartedi) September 22, 2026

Ora Di Battista può raccontare effettivamente cosa ha vissuto e cosa è successo prima del ricovero d’urgenza in terapia intensiva e tutte le fasi che hanno condotto agli interventi e, poi, al successivo rientro in Italia. La famiglia e gli amici non hanno mai smesso di stargli vicino. Il giornalista, attualmente, ringrazia i semplici estimatori che non hanno fatto mancare la propria vicinanza e il sostegno anche soltanto con un messaggio.

Il racconto post operatorio

La presenza live a DiMartedì chiude un cerchio che ha bisogno del suo naturale lieto fine dopo tanta paura e apprensione. Il punto – a questa drammatica vicenda conclusa nel migliore dei modi – è giusto che lo metta proprio Di Battista. Gli altri ospiti della puntata saranno Pier Luigi Bersani e alcuni rappresentanti della scena politica attuale.