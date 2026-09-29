Loretta Goggi chiude con la tv: «Non tornerò, oggi faccio la prozia»

Loretta Goggi chiude con la tv, almeno per ora. In un’intervista a Oggi, ripresa il 29 settembre 2026, l’artista ha raccontato dall’Italia la sua scelta di restare lontana dalla televisione dopo due anni senza programmi fissi. Niente proclami, nessuna rottura plateale. Semplicemente, oggi al centro ci sono la famiglia, la casa e il piccolo Jacopo, il nipote della sorella Daniela. «Non faccio televisione da due anni», ha detto. E poi una parola che oggi le appartiene più di tante altre: prozia.

Due anni lontana dagli studi: la scelta di Loretta Goggi

Per Loretta Goggi, uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano, l’uscita dalla tv non è stata un addio urlato. È arrivata piano, quasi da sé. Nel 2024 aveva deciso di allontanarsi dagli studi televisivi, dopo una carriera passata tra varietà, musica, fiction, doppiaggio e prime serate. Da allora, ha spiegato, le apparizioni sono state poche: «Ho partecipato solo a Domenica In». Una presenza nel salotto di Mara Venier più affettuosa che professionale, più saluto che ritorno.

La Goggi non cerca la polemica. Non parla di porte sbattute né di una televisione che non sente più sua. Il punto sembra un altro: a un certo momento si smette di correre. Dopo decenni passati a imitare, cantare, condurre e giudicare talenti, l’artista ha scelto di non misurare più le giornate sulla luce rossa di una telecamera. Una pausa diventata scelta. Forse definitiva.

Jacopo e la famiglia: la nuova vita lontano dalla tv

Il centro di questa nuova stagione si chiama Jacopo, anzi “Jacopino”, come lo chiama lei con quella tenerezza che dice già tutto. È il figlio di una persona legata alla sorella Daniela Goggi e per Loretta oggi è una presenza di casa, concreta, quotidiana. «Da quando sono diventata prozia mi sento un po’ mamma», ha raccontato a Oggi, spiegando di essere “totalmente assorbita” dal vederlo crescere.

Non è solo una frase da intervista. Dietro c’è un cambio di vita. La famiglia prende il posto di prove, scalette, camerini, riunioni di produzione. Il tempo non corre più dietro agli orari della televisione: ora ha il ritmo di una visita, di un gioco, di una giornata passata a guardare un bambino che scopre qualcosa. Piccole cose, certo. Ma oggi per lei contano più di tutto.

Nel racconto di Goggi restano anche gli affetti di sempre: la lunga storia con il marito Gianni Brezza, scomparso nel 2011, e il legame con la sorella Daniela, compagna di tante stagioni artistiche e private. Tutto sembra riportarla lì, a una rete familiare che oggi pesa più di qualsiasi proposta televisiva.

Programmi tv? La risposta è già scritta: «No, grazie»

La frase più chiara riguarda il futuro. Se qualcuno le proponesse un nuovo programma tv, Loretta Goggi saprebbe già cosa dire: «No, grazie». Poche parole, secche ma senza durezza. Non una provocazione. Piuttosto, la presa d’atto di una scelta già fatta. L’artista non pare avere voglia di rientrare nel giro dei palinsesti, con i tempi stretti, la pressione degli ascolti, l’attesa del ritorno.

Per chi l’ha seguita a Tale e Quale Show, dove per anni è stata una delle presenze più amate della giuria, questa decisione può suonare come un addio. Anche perché Goggi, negli ultimi anni, era rimasta una figura rara: popolare senza essere chiassosa, ironica senza inseguire la battuta, capace di parlare a pubblici diversi. La sua assenza si sente. Lei, però, sembra viverla senza rimpianti esibiti.

Non si tratta di cancellare la televisione dalla sua storia. Sarebbe impossibile. La Rai, il varietà, le imitazioni, la musica, i grandi show del sabato sera fanno parte della carriera di Loretta Goggi e della memoria di tanti italiani. Ma una carriera lunga non obbliga a restare in scena per sempre. A volte fare un passo indietro serve solo a proteggere quello che resta fuori dall’inquadratura.

Recitare ancora, sì. Ma solo con calma

Una porta, però, resta socchiusa: quella della recitazione. Goggi ha ammesso che tornare a recitare le piacerebbe, ma «con calma». Nessun annuncio, nessun progetto, nessuna data. Solo la disponibilità, se arrivasse il ruolo giusto, a rimettersi in gioco con tempi e modi più vicini alla donna che è oggi.

Dire no alla televisione come impegno fisso non significa rinunciare al mestiere d’attrice. Vuol dire scegliere un’altra misura, meno pesante, forse più adatta alla vita privata che ha deciso di difendere. Per una professionista cresciuta tra set, studi di doppiaggio e palcoscenici, la recitazione resta un linguaggio naturale. Ma non è più una corsa.

L’immagine finale, allora, è lontana dai riflettori: Loretta Goggi non dietro un banco di giuria, non al centro di uno show, ma in famiglia, accanto a Jacopo, dentro giornate normali che oggi rivendica come preziose. «Non tornerò», è il senso del suo messaggio sulla tv. Almeno non adesso. E forse proprio questa libertà, detta senza rumore, racconta meglio di tutto la sua nuova stagione.