La Ruota dei Campioni…e delle Stelle, nel suo secondo appuntamento, ospita Michelle Hunziker e Ale e Franz. I nuovi conduttori di Zelig nel programma di Gerry Scotti tra promozione e strategia aziendale.

La Ruota dei Campioni…e delle Stelle lancia Zelig: la presenza di Michelle Hunziker con Ale e Franz tra promozione e strategia

La Ruota della Fortuna continua a girare tra social e realtà incassando un successo particolare, senza confronti rispetto ai competitor. La rincorsa con Affari Tuoi nel preserale è diventata più agguerrita, ma il format di Cologno Monzese – in access prime time da oltre un anno – non si è mai fermato. Nessuno stop, tanti speciali e nuove regole settimana dopo settimana. Ricchi premi e cotillon per una fama che non accenna a diminuire.

Il successo del gioco che fu di Mike Bongiorno ha spinto Pier Silvio Berlusconi a portare la nuova versione de La Ruota della Fortuna in prima serata. L’ha chiamata La Ruota dei Campioni…e delle Stelle perchè, oltre ai concorrenti migliori, a tentare la fortuna ci sono anche i vip. La prima puntata del format aggiornato è andata in onda mercoledì scorso. In studio con Gerry Scotti e Samira Lui c’era Il Volo. Lo Share è stato importante, ma non sufficiente per battere l’esordio di Tale e Quale Show. Il programma di Raiuno – passato al mercoledì – aveva Fabio Fazio come primo giurato d’eccezione. Incaricato di arricchire il tavolo dei tre giudici canonici: Alessandro Siani, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini.

La Ruota dei Campioni…e delle Stelle torna in prima serata

La curiosità del pubblico nel rivedere il conduttore di Che Tempo Che Fa in Rai dopo 3 anni di assenza ha prevalso. La Ruota della Fortuna, tuttavia, si è difesa molto bene considerando che si è trattato di una cavalcata iniziata alle 20.45. Scotti ha unito access e prime time con risultati più che soddisfacenti. Alcuni hanno detto che il format ha girato più lentamente, ma i dati vanno letti in maniera diversa. La Ruota della Fortuna perde qualche punto in alcune occasioni, ma ormai è diventata una macchina televisiva che non si ferma mai.

Nello specifico non finisce sotto determinati standard. Anche quando sembra essere sottotono mantiene una soglia d’ascolto accettabile e più che soddisfacente. Questo Pier Silvio Berlusconi lo sa bene e allora persevera. Non solo La Ruota dei Campioni e…delle Stelle continua, ma si evolve con ulteriore intento. Quello di promuovere i contenuti della rete ammiraglia in anticipo. È già successo nel recente passato durante il preserale, quando La Ruota della Fortuna ha promosso contenuti prodotti da Mediaset in pianta stabile. Si passa dal ritorno dei Cesaroni al debutto del tv movie su Carlo Acutis. La Ruota diventa cassa di risonanza per le produzioni di Cologno Monzese.

Promozione e strategia

Una strategia che funziona e in prima serata viene riproposta. Durante la prima puntata di questo nuovo esperimento televisivo, Il Volo ha promosso gli eventi di Natale che porterà avanti sempre su Mediaset. Nel secondo appuntamento de La Ruota dei Campioni…e delle Stelle accadrà la stessa cosa con soggetti differenti. Ospiti d’onore saranno, infatti, Michelle Hunziker e il duo comico Ale e Franz. Il motivo della loro presenza a Cologno Monzese e negli studi de La Ruota non è casuale. Loro saranno i nuovi conduttori della prossima edizione di Zelig.

Bisio e Incontrada, dopo anni alla conduzione del programma, hanno passato la mano per impegni personali. Allora il format Mediaset viene affidato a Michelle Hunziker che lo ha condotto nelle prime edizioni, accanto ad Ale e Franz che sono veterani della trasmissione. Ora c’è bisogno che il pubblico si abitui a questa nuova formula di conduzione per non perdere il successo che il programma ha conquistato negli anni. Quindi La Ruota dei Campioni…e delle Stelle arriva in soccorso. Chiama i nuovi conduttori di Zelig e cerca di metterli a proprio agio facendoli giocare ed esibire in prima serata, mostrando al pubblico un assaggio di quel che sarà il prossimo capitolo del noto programma comico.

Gerry Scotti cerimoniere di successo

In maniera tale che gli affezionati comincino ad abituarsi a questo cambio di conduttori prima che l’edizione di Zelig cominci effettivamente. Almeno a tempo debito fidelizzare la platea televisiva sarà più facile. In altre parole: Gerry Scotti, dopo essere diventato un punto di riferimento per Mediaset, ricopre anche il ruolo di investitore eccellente. Il conduttore lancia i programmi e i contenuti dell’azienda all’interno dello show di maggior successo. La Ruota dei Campioni….e delle Stelle non è solo un programma che vale, ma diventa anche un contenuto in grado di valorizzare gli altri aspetti di un’offerta catodica sempre più ricca.