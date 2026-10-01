Roberto Benigni torna in Rai con lo speciale su San Francesco: Bruno Vespa intervista il noto interprete a Cinque Minuti

Roberto Benigni torna in Rai con uno speciale su San Francesco. L’appuntamento televisivo è previsto per Domenica 4 ottobre 2026 che, da quest’anno, sarà considerata anche festa nazionale. Il Santo è patrimonio d’Italia con quello che ha lasciato e la sua storia, un esempio anche per chi non è necessariamente credente. Proprio per questo Roberto Benigni, in un contesto tv come quello che anticipa la festa nazionale, viene chiamato dalla televisione pubblica per ricoprire – ancora una volta – la veste di divulgatore.

Il programma dal titolo Francesco – Il Cantico passerà in rassegna la storia e le curiosità legate al Santo di Assisi nella consueta maniera e con il solito approccio narrativo favorito dalla dialettica di Roberto Benigni. Non è la prima volta che l’interprete toscano promuove contenuti del genere in palinsesto. Lo aveva fatto nel recente passato con Dante, uno speciale sull’Inno d’Italia e più recentemente ancora aveva parlato dell’Unione Europea.

Roberto Benigni nuovamente in Rai

Appuntamenti che hanno catturato il pubblico, poiché Benigni è noto – oltre che per la sua vis comica e satirica agevolata ai tempi in cui lavorava con Renzo Arbore e Carlo Monni – anche per le sue capacità divulgative che mescolano arte retorica e dialettica con sapienza, garbo e professionalità. Non mancano le polemiche che hanno accompagnato ogni esibizione del noto artista toscano: prima erano riferite a una satira eccessivamente pungente, dopo l’attenzione si è spostata sul compenso che Benigni avrebbe richiesto per ogni apparizione televisiva. Cifre da capogiro, secondo alcuni, atto dovuto secondo altri che guardano anche allo Share di ogni manifestazione specifica.

Benigni porta alla Rai interesse generale e pubblicità, quindi determinati compensi entrano nell’arco di una trattativa sempre più articolata. Tutti questi aspetti, e non solo, verranno affrontati dal noto interprete nello studio di Bruno Vespa. Benigni, come le scorse volte in cui è tornato dalle parti di Viale Mazzini, si fa intervistare dal noto cronista nell’arco del suo speciale in access prime time dal titolo Cinque Minuti. Tenere Benigni sulla corda per cinque minuti è un’impresa, dato che il dinamismo del performer chiama – in maniera quasi naturale – qualche fuori programma che porta a sforare.

L’intervista da Bruno Vespa

Vespa cercherà di stare nei tempi, ma non mancheranno le domande specifiche. Su San Francesco, ma anche sui prossimi progetti di Benigni. L’impressione è che il sodalizio con la Rai non si riduca a un solo speciale, ma questo dipenderà dalla disponibilità dell’attore e divulgatore. Viale Mazzini gli ha garantito porte aperte e carta bianca sui temi da proporre. Ora tocca a lui decidere come e quando sfruttare questa sorta di pass catodico.

Torna a #CinqueMinuti Roberto Benigni. Giovedì 1 ottobre alle 20:30 su Rai1. pic.twitter.com/y3WWcY7dfO — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) September 29, 2026

Lo speciale su San Francesco è il primo tassello di un mosaico che potrebbe arricchirsi. L’appuntamento con i Cinque Minuti di Bruno Vespa dedicati a Roberto Benigni è per giovedì 1° ottobre 2026 alle 20.30 subito dopo il TG1. Francesco – Il Cantico, invece, sarà disponibile il 4 ottobre 2026 alle 20.35 su Raiuno. Tutto può essere riguardato anche attraverso la piattaforma ufficiale della tv di Stato: RaiPlay.