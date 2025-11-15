Milly Carlucci difende Rossella Erra a TvTalk: “Nessun ridimensionamento, è parte di Ballando Con Le Stelle” | VIDEO

Rossella Erra sì o no? Questo è il problema. Almeno così sembra dalle parti di Ballando Con Le Stelle. La detentrice del tesoretto del cuore, facente parte della giuria popolare del programma, è balzata al centro del dibattito per una serie di schermaglie con Selvaggia Lucarelli. La giudice del programma ha attaccato la Erra con una frase che, in Rete, è già un tormentone: “Ti ignorerò talmente tanto che tu stessa dubiterai della tua esistenza”.

Il trend è servito: per una settimana non si è parlato d’altro e le indiscrezioni continuano. La realtà è che Rossella Erra funziona. All’interno del format di Ballandi dà quel tocco in più fra imprevisto e provocazione che consente al programma di prendere anche una deriva leggermente più pungente, senza scadere nell’iperbole. A livello mediatico è una garanzia anche per i battibecchi con Selvaggia Lucarelli, ma non solo. TvTalk, recentemente, ha affrontato la questione. Fin quando, questo sabato, 15 novembre 2025, Milly Carlucci non è stata ospite del programma di analisi televisive su Rai3.

Rossella Erra a Ballando Con Le Stelle

La trasmissione condotta da Mia Ceran, attraverso gli analisti presenti in studio, ha preso la palla al balzo: “Rossella Erra è confermata a Ballando Con Le Stelle?”. La domanda deriva dalle indiscrezioni degli ultimi giorni: sui social il pubblico inizia a rumoreggiare. Non tutti amano la presenza della Erra, i commenti sono chiari. Secondo la maggioranza della platea social, Rossella Erra non è un valore aggiunto alla trasmissione. Senza contare che è stata anche al centro di un’indagine per presunta pubblicità occulta.

Milly Carlucci, tuttavia, difende la propria rappresentante della giuria popolare: “È una tribuna del popolo, detentrice del tesoretto del cuore, non ci sarà nessun ridimensionamento. Gli annunci – noi di Ballando – li facciamo all’inizio della stagione. Rossella Erra continuerà a far parte della stagione di Ballando Con Le Stelle“.

Milly Carlucci spegne le polemiche

Le indiscrezioni social, dunque, sono smentite: Erra resta al suo posto. A questo punto Mia Ceran coglie l’occasione per pungolare Carlucci sul vivo: “Non privarci dello scontro con Selvaggia Lucarelli”. Milly Carlucci scherza di rimando: “Non possiamo privare gli italiani di un momento clou come questo”. Insomma tutto è bene quel che finisce bene, secondo la produzione del programma. Il pubblico, secondo i riscontri della Rete, sembrerebbe gradire sempre meno le incursioni della Erra nel programma.

A tal proposito non è ancora detto che sia confermata anche il prossimo anno. Milly Carlucci ha parlato solo ed esclusivamente della stagione in corso. Al termine del programma potrebbe, quindi, aprirsi un nuovo capitolo che non esclude alcun tipo di scenario. Rossella Erra resta al proprio posto, il pubblico inizia a domandarsi fino a quando.

Futuro da decifrare

E questo, nei termini che ha sviluppato il dibattito, non può essere certo un interrogativo da sottovalutare. Sia in termini di ascolti, ma anche e soprattutto in ambito produttivo. Tuttavia non è ancora tempo di sciogliere questo tipo di riserve: la questione è chiusa, ma solo parzialmente. Ogni tipo di riflessione è rimandata a data da destinarsi. La giuria popolare avrà ancora la sua rappresentante più attesa e anche più discussa.