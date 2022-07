Che viviamo in un’era in cui ci sono tante, forse troppe, serie tv meritevoli di essere seguite lo sappiamo. Che viviamo in un’era in cui tutte queste serie tv meriterebbero almeno una nomination agli Emmy Awards, anche quello lo sapevamo. Ma no, non accettiamo di vivere in un’era in cui tra tutte le serie tv da nominare agli Emmy Awards 2022 This Is Us 6 abbia ricevuto solo una candidatura.

Quando sono usciti i titoli che il 12 settembre prossimo si contenderanno l’ambita statuetta, abbiamo più volte riletto l’elenco completo, sicuri potesse essere stata una nostra svista, o un errore di pubblicazione dell’Academy. Invece no: l’ultima stagione di This Is Us si è portata a casa solo una nomination, e neanche una di quelle ritenute tra le più importanti.

This is us Uno spin-off o un film su This Is Us? Le ipotesi (fattibili) ci sono, ma non bastano Per la prossima edizione degli Emmy Awards, la serie della Nbc concorrerà nella categoria Miglior Brano e Musica originale, con riferimento alla canzone “The Forever Now”, che si sente nel tredicesimo episodio, “Il giorno del matrimonio”, scritta da Taylor Goldsmith sulle note di Siddhartha Khosla. E basta.

Ogni anno, gli Emmy si lasciando dietro una scia di “snubs”, ovvero di serie tv ed interpreti snobbati dall’Academy. Succede ovviamente anche quest’anno: tra le nomination mancano titoli che hanno fatto positivamente parlare di sé nella stagione appena conclusa, come Maid, Yellowstone ed, appunto, This Is Us.

This is us This is us, la perfezione è nei dettagli (ed è tutta una storia di letti...) In sei anni di messa in onda, e quindi altrettante edizioni degli Emmy Awards, This Is Us ha ottenuto quattro nomination come Miglior serie Drama (oltre che quest’anno, ha saltato la nomination nel 2020), non riuscendo però mai ad aggiudicarsi quella che, di fatto, è la statuetta più ambita tra tutte le categorie.

Nel corso della sua messa in onda, This Is Us ha vinto “solo” quattro premi, due dei quali per l’interpretazione di Ron Cephas Jones (William), vincitore nella categoria Miglior attore guest di una serie Drama; uno a Sterling K. Brown (e poteva essere diversamente?) come Miglior attore non protagonista Drama ed uno a Gerald McRaney, il mitico Dr. K (quello dei “limoni da far diventare una limonata”, per intenderci).

This is us This Is Us e il “motore Rebecca”: ecco perché il penultimo episodio sarà il vero finale di serie L’assenza dalle categorie “grosse” dell’ultima stagione di This Is Us, però, grida vendetta, soprattutto per il mancato riconoscimento ad una delle sue colonne portanti, Mandy Moore. La sua Rebecca Pearson, più che nelle stagioni precedenti, nel gran finale della serie è stata la figura intorno a cui è stato costruito il climax che ha portato a quel penultimo episodio, “Il treno”, considerato a detta di molti -se non di tutti- una delle cose migliori che la tv americana ci abbia regalato negli ultimi anni. E poi, è stata proprio Moore a cantare “The Forever Now”: ma forse all’Academy avevano messo il muto.

Se narrativamente parlando, This Is Us ha concluso la sua corsa mantenendo fede alle proprie intenzioni (come ci ha ben ricordato Giorgia Iovane, parte del series finale fu addirittura girato tre anni fa!) e soprattutto restando fedele al proprio pubblico di affezionati, spiace che questa corsa non potrà avere una tappa finale sul palcoscenico più ambito per chi fa tv made in Usa.

Pazienza: This Is Us ha fatto comunque la storia, anche senza le statuette che avrebbe meritato. E speriamo che questa storia possa essere vista anche da chi non l’ha seguita in tv: per ora, l’ultima stagione non è disponibile in streaming su nessuna piattaforma, ma entro l’anno dovrebbe arrivare su Prime Video e, solo dopo, su Disney+.