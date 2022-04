Il sabato sera di La7 diventa western. Dimenticatevi, però, i classici della cinematografia: la rete diretta da Andrea Salerno ha deciso di deliziare il proprio pubblico con quello che ormai si è può sì considerare un classico, ma appartenente al mondo delle serie tv. Yellowstone, dopo la messa in onda sulla pay tv, arriva finalmente in chiaro: un’opportunità da non perdere, considerato anche che il cast è guidato nientemeno che da Kevin Costner. Vi basta tutto questo? Proseguite nella lettura per saperne di più!

Yellowstone La7, quando va in onda?

La rete ha deciso di riservare alla serie tv la serata del sabato, quella, per intenderci, che insieme al lunedì è priva di programmi di approfondimento giornalistico. La serie tv va in onda a partire da sabato 23 aprile 2022.

Yellowstone La7, la trama

Yellowstone la prima stagione su Sky Atlantic Guarda le altre 3 fotografie → La prima stagione della serie ci presenta la famiglia Dutton, protagonista di tutta la serie, di cui stanno per partire le riprese della quinta stagione. A capo della famiglia c’è John Dutton (Kevin Costner), proprietario del più grande ranch del Montana, sullo Yellowstone.

Il territorio di sua proprietà fa gola a molti uomini d’affari e costruttori, ma John non vuole saperne di vendere ed è disposto a tutto, anche a ricorrere a metodi illeciti, pur di difendere la sua terra.

Tutta la sua famiglia, in realtà, è coinvolta nella gestione del ranch, a cominciare dai figli: il maggiore, Lee (Dave Annable); l’avvocato Jamie (Wes Bentley), che punta a diventare Governatore; Beth (Kelly Reilly), donna d’affari senza scrupoli e l’ex marine Kayce (Luke Grimes), sposato con la nativa americana Monica (Kelsey Asbille). A loro si aggiunge il fedele braccio destro di John, Rip Wheeler (Cole Hauser).

Il loro lavoro viene intralciato dalle mosse di Dan Jenkins (Danny Huston), che vorrebbe costruire vicino a quelle terre un resort di lusso, ma anche dal Thomas Rainwater (Gil Birmingham), da poco eletto alla guida della comunità dei nativi di Broken Rock, che vuole ridare alla sua gente ciò che è stato loro tolto. La difesa del proprio territorio per John diventa, nel corso degli episodi, non solo una questione d’affari, ma anche una questione di potere e di famiglia.

Yellowstone La7, il cast

A guidare il cast della serie, come detto, c’è Kevin Costner, alla sua prima serie tv lunga. Al suo fianco, numerosi altri attori, alcuni dei quali già visti in altre famose serie tv.

Kevin Costner è John Dutton, il protagonista e patriarca della famiglia al centro del racconto;

Dave Annable è Lee Dutton, figlio maggiore di John, destinato ad essere erede del ranch;

Wes Bentley è Jamie Dutton, figlio di John, il più lontano dal ranch, che ha seguito la carriera di avvocato e che punta a diventare Governatore del Montana;

Kelly Reilly è Beth Dutton, figlia di John, donna d’affari molto determinata;

Luke Grimes è Kayce, figlio di John, ex marine;

Kelsey Asbille è Monica, nativa americana e moglie di Kayce;

Cole Hauser è Rip Wheeler, braccio destro di John nella gestione del ranch;

Danny Huston è Dan Jenkins, milionario che vuole acquistare il ranch per costruire su quelle terre;

Gil Birmingham è Thomas Rainwater, a capo della comunità nativa americana di Broken Rock, che considera le terre dei Dutton di proprietà di diritto della sua gente.

Yellowstone La7, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione sono nove, ma la serie è composta da altre tre stagioni già andate in onda, ciascuna da dieci episodi, mentre una quinta è in fase di realizzazione. Yellowstone, inoltre, ha generato tre spin-off: uno, 1883, è già andato in onda negli Stati Uniti; un altro, 1932, sarà il sequel di 1883, mentre un altro ancora, 6666, sarà ambientato nel presente.

Yellowstone La7, dov’è stato girato?

Inizialmente, le location della serie erano divise tra il Montana e gli studi nello Utah. Successivamente, però, la produzione ha spostato tutte le riprese in Montana. In particolare, per l’abitazione di John è stato scelto il Chief Joseph Ranch a Darby.

Yellowstone La7, dove vederlo?

E’ possibile vedere Yellowstone durante la messa in onda televisiva su La7, oppure in streaming sul sito ufficiale de La7. Tutte le stagioni già andate in onda della serie, invece, sono disponibili a pagamento su Now.