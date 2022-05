Pearson, atto finale. This Is Us 6 è infatti l’ultima stagione dell’acclamato family drama della Nbc, che dopo sei anni giunge a conclusione e chiude le vicenda della famiglia protagonista, che ormai abbiamo imparato a conoscere lungo le ben tre linee temporali di cui è stata protagonista. Da lunedì 2 maggio 2022, su Fox Italia (canale 116 di Sky), il pubblico potrà finalmente vedere i diciotto episodi finali e scoprire cosa il futuro ha in serbo per ogni componente della famiglia. Volete scoprire qualcosa di più? Proseguite nella lettura!

This Is Us 6, anticipazioni

La stagione parte -come accaduto in passato- con il compleanno dei Fantastici Tre, occasione per fare il punto della situazione sulle loro vite. Randall (Sterling K. Brown) è ancora inquieto per l’irruzione avvenuta a casa sua, ma a dargli problemi saranno anche Deja (Lyric Ross) e la sua relazione a distanza con Malik (Asante Blackk).

Kate (Chrissy Metz) avverte invece la fatica di gestire sia la relazione a distanza con Toby (Chris Sullivan), che continua a lavorare a San Francisco, che i due figli, soprattutto Jack (Blake Stadnik), a cui sta cercando di insegnare più cose possibili affinché sia indipendente.

This is us This Is Us, la prossima stagione sarà l’ultima: arriva la conferma Kevin (Justin Hartley), invece, s’impegna ad essere un buon padre per i suoi due figli, ritrovandosi a vivere nel garage dell’abitazione di Madison (Caitlin Thompson) pur di stare loro vicini ed ad accettare di tornare a lavorare nel mondo delle sit-com, che aveva abbandonato ad inizio serie.

Le loro tre vite continuano ad intrecciarsi ed ad unirsi per sostenere la loro madre Rebecca (Mandy Moore), la cui malattia non può più essere ignorata. Ognuno di loro dovrà scendere a compromessi ed accettarlo. Ogni loro gesto nel presente continua ad essere spiegato anche tramite i flashback, che racconta le vicende dei Pearson sia quando Jack (Milo Ventimiglia) era ancora in vita che dopo, mostrando la crescita di Randall, Kate e Kevin e la loro volontà di restare uniti.

This is Us 6, recensione

Non c'è nulla di improvvisato, in This Is Us, fin dal primo episodio. Figuriamoci nell'ultima stagione, per cui la Nbc ha dato a Dan Fogelman tutto il tempo necessario per stendere il progetto che porterà il pubblico a conoscere il finale dell'ultima grande saga familiare televisiva.

Una precisione che non coincide, però, con freddezza: seppur pianificata in ogni singolo dettaglio, anche This Is Us 6 fa dei sentimento la sua colonna portante, riuscendo in ogni episodio a fondere le emozioni del presente con la nostalgia del passato. Il tutto, senza scordarsi la risata stempera tensione: ormai un marchio di fabbrica per Fogelman.

In un’era in cui è sempre più complicato riuscire a portare in tv serie che abbiano ben chiaro cosa voler raccontare ed a cui soprattutto viene data la possibilità di farlo, This Is Us è consapevole di questo privilegio, e non se lo fa scappare.

Difficile dire se nei prossimi anni troveremo un’altra saga familiare come questa, capace di attirare così tanto pubblico e metterlo d’accordo con la critica. This Is Us è stato un esempio di come il mezzo televisivo non può solo informare ed intrattenere, ma anche riflettere tramite le emozioni ed il ricordo, che da singolo diventa collettivo e si fa di tutti.

This Is Us 6, cast

Il cast principale della sesta ed ultima stagione è invariato rispetto alla precedente. Tornano tutti gli attori che abbiamo già incontrato in passato e che riprendono i propri ruoli.

Milo Ventimiglia: Jack Pearson

Mandy Moore: Rebecca Pearson

Sterling K. Brown: Randall Pearson

Justin Hartley: Kevin Pearson

Chrissy Metz: Kate Pearson

Chris Sullivan: Toby Damon

Susan Kelechi Watson: Beth Pearson

Jon Huertas: Miguel Rivas

Caitlin Thompson: Madison Simons

Lonnie Chavis: Randall bambino

Niles Fitch: Randall adolescente

Parker Bates: Kevin bambino

Logan Shroyer: Kevin adolescente

Mackenzie Hancsicsak: Kate bambina

Hannah Zeile: Kate adolescente

Eris Baker: Tess Pearson

Faithe Herman: Annie Pearson

Lyric Ross: Deja Pearson

Griffin Dunne: Nicky Pearson

Jennifer Morrison: Cassidy Sharp

Asante Blackk: Malik Hodges

Chris Geere: Philip

This Is Us 6, episodi

Gli episodi di questa stagione sono diciotto. Negli Stati Uniti la prima puntata è andata in onda il 4 gennaio 2022, l’ultima -che serve da finale di serie- il 24 maggio. In Italia, Fox manda in onda le puntate due per volta a partire da lunedì 2 maggio: il finale va in onda il 27 giugno.

This Is Us 6, creatore e registi

La serie è stata ideata da Dan Fogelman, autore anche di alcuni episodi dell’ultima stagione, insieme ad una writers’ room formata da numerosi sceneggiatori. Sono numerosi anche i registi: va però notato che tra questi cinque sono anche attori del cast principale: Milo Ventimiglia (ottavo episodio), Jon Huertas (il terzo), Chris Sullivan (il quinto), Mandy Moore (il nono) e Justin Hartley (il decimo).

This Is Us 6, dove vederlo?

E’ possibile vedere This is Us 6 su Fox Italia, e quindi al canale 116 di Sky, oppure in streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay tv o su Amazon Prime Video, dove sono in catalogo le prime cinque stagioni (la sesta sarà caricata prossimamente).