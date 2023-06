La giornata di oggi, lunedì 12 giugno 2023, resterà nella Storia per la notizia della morte di Silvio Berlusconi, venuto a mancare in mattinata all’età di 86 anni. Com’è ovvio e giusto che sia, tutte le televisioni, in chiaro e pay, in queste ore si stanno occupando di questa notizia.

Speciali ed approfondimenti popoleranno i palinsesti di oggi: e se è vero che con la stagione tv ormai chiusa i cambiamenti in prima serata non porteranno a particolari stravolgimenti (l’unica segnalazione di rilievo riguarda L’Isola dei Famosi, che non andrà in onda), il discorso cambia per il day time e le soap opera.

In un caso più unico che raro, infatti, tutte le soap opera previste nel corso del pomeriggio non andranno in onda, sia su Raiuno che su Canale 5. Sulla prima rete Rai la puntata odierna di Sei Sorelle non andrà in onda per lasciare spazio, dalle 16:05, ad uno Speciale Tg1.

Canale 5, invece, ha già stravolto il proprio palinsesto dalle 10:40, ovvero da quando è partito lo Speciale Tg5 tutt’ora in onda. Uno speciale che proseguirà ininterrottamente, senza spot pubblicitari, fino alle 18:25, per poi riprendere dalle 20:00 alla mezzanotte. Una diretta che è trasmessa in simulcast su Retequattro e su TgCom24.

Questo vuol dire che le puntate odierne di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani non andranno in onda. Tra le soap, l’unica a restare in palinsesto è quindi Un Posto al Sole, la cui messa in onda è regolarmente prevista da Raitre.